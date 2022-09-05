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https://uz.sputniknews.ru/20220905/chem-nelzya-ugoschat-sobak-koshek-i-popugaev-27773538.html
Чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев
Чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев
Продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных.
2022-09-05T07:01+0500
2022-09-05T07:01+0500
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кошки
кошка
собака
продукты
человек
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Не каждый продукт с нашего стола подходит собакам, кошкам и другим домашним животным. Кусочек шоколадки или сладкого фрукта может оказаться опасным для здоровья вашего питомца, предупредил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Он перечислил самые вредные для животных продукты.Алкоголь тоже противопоказан животным, особенно птицам, отметил ветеринар.Если вам очень хочется поделиться с питомцем своей едой, обратите внимание на несладкие фрукты и овощи, посоветовал ветеринар.
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чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных чем нельзя кормить со стола почему нельзя давать человеческую еду собакам кошкам попугаям
чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных чем нельзя кормить со стола почему нельзя давать человеческую еду собакам кошкам попугаям

Чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев

07:01 05.09.2022
© AFP 2022 / Francois GuillotТренер из Французской федерации ассоциаций собак-поводырей для слепых (FFAC) гуляет с собакой-поводырем в Париже
Тренер из Французской федерации ассоциаций собак-поводырей для слепых (FFAC) гуляет с собакой-поводырем в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Francois Guillot
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Продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных.
Не каждый продукт с нашего стола подходит собакам, кошкам и другим домашним животным. Кусочек шоколадки или сладкого фрукта может оказаться опасным для здоровья вашего питомца, предупредил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Он перечислил самые вредные для животных продукты.
"В шоколаде содержится алкалоид. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а вот для собак и кошек – это смертельный яд. То же самое относится к винограду. Он дает сильную нагрузку на почки, и им можно отравить собаку. Также под запретом все соленое, копченое и острое. Абсолютным ядом является, например, шашлык. Не стоит давать животным откровенно сладкие продукты. Не сразу, но со временем богатый сахарами рацион может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Все-таки у собак и кошек – белковый тип питания. В мясе около 50 процентов белка, примерно столько же жира и до одного процента углеводов. Глюкоза или сахароза для животных – это специфические вещества, к которым эволюционно они не приспособлены", – объяснил Михаил Шеляков.
Алкоголь тоже противопоказан животным, особенно птицам, отметил ветеринар.
"Птицы спиваются мгновенно. Если попугайчик сел на фужер с шампанским и немножко оттуда попил, конечно, это может вызвать умиление, но на самом деле, если он один или два раза попробовал, то без этого он даже не сможет жить. Поэтому не то, что смеха ради, а даже в лечебных целях животному ни в коем случае нельзя предлагать алкоголь в любых количествах", – сказал Михаил Шеляков.
Если вам очень хочется поделиться с питомцем своей едой, обратите внимание на несладкие фрукты и овощи, посоветовал ветеринар.
"Можно давать фрукты или овощи в качестве лакомства, но они не должны быть слишком сладкими. Изюм или урюк не даем. Собакам можно давать, например, яблоки. Это хорошо для зубов и неплохо стимулирует пищеварение и аппетит. Но во избежание аллергии мы должны давать зеленое яблоко, а не красное, желательно очищенное от кожуры, потому что она приводит к газообразованию. Также можно давать зеленый болгарский перец. А так, на нашем столе ничего полезного для животных нет. У них есть свой рацион, свое питание", – подчеркнул Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik.
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