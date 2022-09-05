https://uz.sputniknews.ru/20220905/chem-nelzya-ugoschat-sobak-koshek-i-popugaev-27773538.html

Чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев

Чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев

Продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных.

2022-09-05T07:01+0500

2022-09-05T07:01+0500

2022-09-05T07:01+0500

собаки

кошки

кошка

собака

продукты

человек

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Не каждый продукт с нашего стола подходит собакам, кошкам и другим домашним животным. Кусочек шоколадки или сладкого фрукта может оказаться опасным для здоровья вашего питомца, предупредил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Он перечислил самые вредные для животных продукты.Алкоголь тоже противопоказан животным, особенно птицам, отметил ветеринар.Если вам очень хочется поделиться с питомцем своей едой, обратите внимание на несладкие фрукты и овощи, посоветовал ветеринар.

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чем нельзя угощать собак, кошек и попугаев продукты со стола человека могут быть смертельно опасны для домашних животных чем нельзя кормить со стола почему нельзя давать человеческую еду собакам кошкам попугаям