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Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок". В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. Как прошел День знаний в одной из школ Ташкента - в фотоподборке и видеорепортаже Sputnik.
2022-09-05T17:34+0500
2022-09-05T17:34+0500
общество
школа
ташкент
1 сентября
мультимедиа
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видео фото фотолента узбекистан ташкент 1 сентября день знаний первый звонок школа репортаж
видео фото фотолента узбекистан ташкент 1 сентября день знаний первый звонок школа репортаж

Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото

17:34 05.09.2022
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В школах Узбекистана прошел "Первый звонок". В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. Как прошел День знаний в одной из школ Ташкента - в фотоподборке и видеорепортаже Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов

В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".

В школах Узбекистана прошел &quot;Первый звонок&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".

© Sputnik/Зафар Халилов

В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.

В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.

© Sputnik/Зафар Халилов

Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.

Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.

© Sputnik/Зафар Халилов

По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.

По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik/Зафар Халилов

По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.

© Sputnik/Зафар Халилов

А также с букетами цветов для любимых учителей.

А также с букетами цветов для любимых учителей. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik/Зафар Халилов

А также с букетами цветов для любимых учителей.

© Sputnik/Зафар Халилов

Атмосфера в классах - тоже праздничная.

Атмосфера в классах - тоже праздничная. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Атмосфера в классах - тоже праздничная.

© Sputnik/Зафар Халилов

По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.

По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik/Зафар Халилов

По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.

© Sputnik/Зафар Халилов

После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.

После &quot;Первого звонка&quot; в школах обычно проводят классные часы. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik/Зафар Халилов

После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.

© Sputnik/Зафар Халилов

В добрый путь!

В добрый путь! - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В добрый путь!

1/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".

2/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.

3/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.

4/9
© Sputnik/Зафар Халилов

По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.

5/9
© Sputnik/Зафар Халилов

А также с букетами цветов для любимых учителей.

6/9
© Sputnik/Зафар Халилов

Атмосфера в классах - тоже праздничная.

7/9
© Sputnik/Зафар Халилов

По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.

8/9
© Sputnik/Зафар Халилов

После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.

9/9
© Sputnik/Зафар Халилов

В добрый путь!

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