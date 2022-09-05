https://uz.sputniknews.ru/20220905/kak-proshel-den-znaniy-v-shkolax-tashkenta---video-foto-27792785.html
Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок". В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. Как прошел День знаний в одной из школ Ташкента - в фотоподборке и видеорепортаже Sputnik.
2022-09-05T17:34+0500
2022-09-05T17:34+0500
2022-09-05T17:34+0500
общество
школа
ташкент
1 сентября
мультимедиа
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видео фото фотолента узбекистан ташкент 1 сентября день знаний первый звонок школа репортаж
видео фото фотолента узбекистан ташкент 1 сентября день знаний первый звонок школа репортаж
Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок". В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. Как прошел День знаний в одной из школ Ташкента - в фотоподборке и видеорепортаже Sputnik.
© Sputnik/Зафар Халилов
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".
© Sputnik/Зафар Халилов
В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.
В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.
© Sputnik/Зафар Халилов
Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.
Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.
По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.
© Sputnik/Зафар Халилов
А также с букетами цветов для любимых учителей.
А также с букетами цветов для любимых учителей.
© Sputnik/Зафар Халилов
Атмосфера в классах - тоже праздничная.
Атмосфера в классах - тоже праздничная.
© Sputnik/Зафар Халилов
По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.
По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.
© Sputnik/Зафар Халилов
После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.
После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.
© Sputnik/Зафар Халилов
В добрый путь!
В школах Узбекистана прошел "Первый звонок".
В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок.
Так выглядит одна из торжественных линеек в Ташкенте.
По традиции ребята приходят в школу с воздушными шарами.
А также с букетами цветов для любимых учителей.
Атмосфера в классах - тоже праздничная.
По статистике, в среднем в одном классе в Узбекистане учатся 25 детей.
После "Первого звонка" в школах обычно проводят классные часы.