Как прошел День Знаний в школах Ташкента - видео, фото

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В школах Узбекистана прошел "Первый звонок". В этом году в первый класс по всей республике пошло 702 тысячи мальчишек и девчонок. Как прошел День знаний в одной из школ Ташкента - в фотоподборке и видеорепортаже Sputnik.