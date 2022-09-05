https://uz.sputniknews.ru/20220905/kolichestvo-samozanyatyx-v-uzbekistane-vyrastet-27788990.html

Количество самозанятых в Узбекистане вырастет

Количество самозанятых в Узбекистане вырастет

О том, какие категории граждан войдут в список самозанятых лиц - читайте в нашем материале.

2022-09-05T15:26+0500

2022-09-05T15:26+0500

2022-09-05T15:26+0500

общество

узбекистан

самозанятые

граждане

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство юстиции республики опубликовало десять видов деятельности, которые с 1 ноября 2022 года будут включены в перечень самозанятых лиц:Это предусмотрено постановлением главы государства "О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов" от 30 августа.Также с 1 января 2023 года сократят минимальную сумму социального налога для физлиц, которые наняты индивидуальными предпринимателями – с 50% БРВ в месяц до одного размера БРВ в год (за исключением случаев, когда деятельность осуществляют в торговых комплексах и на рынках).Кроме этого, с начала будущего года граждан, имеющих хозяйство на личных приусадебных участках, включат в категорию официально занятого населения. Данный период будет засчитан им в трудовой стаж.Помимо прочего, индивидуальным предпринимателям разрешат выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы.

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2022

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количество самозанятых в узбекистане вырастет какие категории граждан войдут в список самозанятых лиц постановление президента