Количество самозанятых в Узбекистане вырастет
О том, какие категории граждан войдут в список самозанятых лиц - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство юстиции республики опубликовало десять видов деятельности, которые с 1 ноября 2022 года будут включены в перечень самозанятых лиц:
посреднические услуги на рынках домашних животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и других);
посреднические услуги на рынках автомобилей;
оказание риэлторских услуг (оказание содействия в поиске жилья для аренды, а также приобретении и отчуждении жилья);
услуги переработки и реализации молока и молочных изделий на дому;
услуги аренды (проката) бытовых изделий (столов и стульев, посуды, оборудования и других);
изготовление изделий из гипса и ганча (домашней утвари, скульптур);
изготовление памятников, сувениров и декоративных изделий из камня и каменной продукции;
плетение корзин, специальных емкостей для хлебной продукции и других изделий из дерева;
выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках, а также ткачество и реализация шелковой ткани и шелковых ковров на дому;
гончарное ремесло.
Это предусмотрено постановлением главы государства "О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов" от 30 августа.
Также с 1 января 2023 года сократят минимальную сумму социального налога для физлиц, которые наняты индивидуальными предпринимателями – с 50% БРВ в месяц до одного размера БРВ в год (за исключением случаев, когда деятельность осуществляют в торговых комплексах и на рынках).
Кроме этого, с начала будущего года граждан, имеющих хозяйство на личных приусадебных участках, включат в категорию официально занятого населения. Данный период будет засчитан им в трудовой стаж.
Помимо прочего, индивидуальным предпринимателям разрешат выполнять несложные общестроительные и ремонтно-строительные работы.