https://uz.sputniknews.ru/20220905/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-shkole-po-tsentralnoy-azii-2022-v-kyrgyzstane-27774332.html
Узбекистанцы смогут принять участие в Школе по Центральной Азии-2022 в Кыргызстане
Узбекистанцы смогут принять участие в Школе по Центральной Азии-2022 в Кыргызстане
Как принять участие в ежегодной научно-образовательной программе Фонда Горчакова - читайте в нашем материале.
2022-09-05T09:36+0500
2022-09-05T09:36+0500
2022-09-05T09:36+0500
общество
узбекистанцы
школа
центральная азия
кыргызстан
фонд
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Школе по Центральной Азии-2022. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Ежегодная научно-образовательная программа Фонда Горчакова пройдет в Кыргызстане. В этому году научным руководителем Школы выступит Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. Программа предлагает интерактивный формат взаимодействия. Участники получат практические знания о регионе, улучшат навыки ведения переговоров, выступят со своими экспертными мнениями по тематике Школы.Известно, что мероприятие пройдет с 17 по 20 октября в очном формате. Рабочий язык — русский. Подать заявку на участие можно до 15 сентября.Принять участие могут следующие категории граждан:Возраст участников — от 21 года до 35 лет. Список прошедших отбор будет сформировано на основе конкурса. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, заполнить форму заявки и приложить к ней эссе/аналитическую работу объемом до пяти тысяч знаков с проблемами по теме, связанной с вопросами трансформации Центральноазиатского региона в условиях нового мирового порядка, а также мотивационное письмо.Ключевыми темами Школы по Центральной Азии в этом году станут:Организаторы обеспечивают:Участники оплачивают:Кроме этого, авторам трех лучших эссе организаторы предоставят возможность оплаты проезда до места проведения мероприятия и обратно.
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узбекистанцы смогут принять участие в школе по центральной азии 2022 в кыргызстане что такое фонд горчакова сайт как принять участие кто может подать заявку как принять участие в ежегодной научно образовательной программе фонда горчакова
узбекистанцы смогут принять участие в школе по центральной азии 2022 в кыргызстане что такое фонд горчакова сайт как принять участие кто может подать заявку как принять участие в ежегодной научно образовательной программе фонда горчакова
Узбекистанцы смогут принять участие в Школе по Центральной Азии-2022 в Кыргызстане
Как принять участие в ежегодной научно-образовательной программе Фонда Горчакова — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Открыт прием заявок на участие в Школе по Центральной Азии-2022. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Ежегодная научно-образовательная программа Фонда Горчакова пройдет в Кыргызстане. В этому году научным руководителем Школы выступит Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. Программа предлагает интерактивный формат взаимодействия. Участники получат практические знания о регионе, улучшат навыки ведения переговоров, выступят со своими экспертными мнениями по тематике Школы.
Известно, что мероприятие пройдет с 17 по 20 октября в очном формате. Рабочий язык — русский. Подать заявку на участие можно до 15 сентября.
Принять участие могут следующие категории граждан:
исследователи в сфере международных отношений, политологи, экономисты, юристы, историки;
магистранты, аспиранты и преподаватели профильных вузов;
журналисты-международники;
представители общественных организаций, занимающихся международным сотрудничеством и публичной дипломатией;
молодые дипломаты и представители государственных структур.
Возраст участников — от 21 года до 35 лет. Список прошедших отбор будет сформировано на основе конкурса. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, заполнить форму заявки и приложить к ней эссе/аналитическую работу объемом до пяти тысяч знаков с проблемами по теме, связанной с вопросами трансформации Центральноазиатского региона в условиях нового мирового порядка, а также мотивационное письмо.
Ключевыми темами Школы по Центральной Азии в этом году станут:
1.
"Многовекторность в странах Центральной Азии: иллюзия или реальная необходимость?"
2.
"Есть ли жизнь после санкций – экономическое сотрудничество и наднациональные инициативы"
3.
"Трансграничные водные ресурсы: проблема регионального диалога"
4.
"Возрождение традиционализма в странах Центральной Азии. Есть ли реальная угроза исламизма?"
Организаторы обеспечивают:
проживание в двухместных номерах;
питание и передвижения в рамках программы мероприятия.
визовый и консульский сбор (если он нужен);
проезд до места проведения мероприятия и обратно;
Кроме этого, авторам трех лучших эссе организаторы предоставят возможность оплаты проезда до места проведения мероприятия и обратно.