https://uz.sputniknews.ru/20220905/uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-shkole-po-tsentralnoy-azii-2022-v-kyrgyzstane-27774332.html

Узбекистанцы смогут принять участие в Школе по Центральной Азии-2022 в Кыргызстане

Узбекистанцы смогут принять участие в Школе по Центральной Азии-2022 в Кыргызстане

Как принять участие в ежегодной научно-образовательной программе Фонда Горчакова - читайте в нашем материале.

2022-09-05T09:36+0500

2022-09-05T09:36+0500

2022-09-05T09:36+0500

общество

узбекистанцы

школа

центральная азия

кыргызстан

фонд

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Открыт прием заявок на участие в Школе по Центральной Азии-2022. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Ежегодная научно-образовательная программа Фонда Горчакова пройдет в Кыргызстане. В этому году научным руководителем Школы выступит Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. Программа предлагает интерактивный формат взаимодействия. Участники получат практические знания о регионе, улучшат навыки ведения переговоров, выступят со своими экспертными мнениями по тематике Школы.Известно, что мероприятие пройдет с 17 по 20 октября в очном формате. Рабочий язык — русский. Подать заявку на участие можно до 15 сентября.Принять участие могут следующие категории граждан:Возраст участников — от 21 года до 35 лет. Список прошедших отбор будет сформировано на основе конкурса. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда, заполнить форму заявки и приложить к ней эссе/аналитическую работу объемом до пяти тысяч знаков с проблемами по теме, связанной с вопросами трансформации Центральноазиатского региона в условиях нового мирового порядка, а также мотивационное письмо.Ключевыми темами Школы по Центральной Азии в этом году станут:Организаторы обеспечивают:Участники оплачивают:Кроме этого, авторам трех лучших эссе организаторы предоставят возможность оплаты проезда до места проведения мероприятия и обратно.

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узбекистанцы смогут принять участие в школе по центральной азии 2022 в кыргызстане что такое фонд горчакова сайт как принять участие кто может подать заявку как принять участие в ежегодной научно образовательной программе фонда горчакова