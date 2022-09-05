https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-kabule-progremel-vzryv-okolo-rossiyskogo-posolstva-27786929.html
В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства
В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства
По данным СМИ взрыв организовал террорит-смертник.
2022-09-05T12:38+0500
2022-09-05T12:38+0500
2022-09-05T12:42+0500
в мире
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27786747_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_a63751a25b695b4e40eccabd40105d37.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане. Об этом сообщает Sputnik Афганистан.По данным СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник. Происшествие произошло не рядом со зданием посольства, а на улице рядом с поворотом к российской дипмиссии. Атака была направлена на группу студентов. По словам местных жителей, к месту взрыва направляется большое количество машин скорой помощи.В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
кабул
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/05/27786747_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d45135c4f81c13188c4da4ef272d336b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в кабуле прогремел взрыв около российского посольства
в кабуле прогремел взрыв около российского посольства
В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства
12:38 05.09.2022 (обновлено: 12:42 05.09.2022)
По данным СМИ взрыв организовал террорит-смертник.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане. Об этом сообщает
Sputnik Афганистан.
По данным СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник. Происшествие произошло не рядом со зданием посольства, а на улице рядом с поворотом к российской дипмиссии. Атака была направлена на группу студентов. По словам местных жителей, к месту взрыва направляется большое количество машин скорой помощи.
В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.