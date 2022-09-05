https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-kabule-progremel-vzryv-okolo-rossiyskogo-posolstva-27786929.html

В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства

В Кабуле прогремел взрыв около российского посольства

По данным СМИ взрыв организовал террорит-смертник.

2022-09-05T12:38+0500

2022-09-05T12:38+0500

2022-09-05T12:42+0500

в мире

кабул

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане. Об этом сообщает Sputnik Афганистан.По данным СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник. Происшествие произошло не рядом со зданием посольства, а на улице рядом с поворотом к российской дипмиссии. Атака была направлена на группу студентов. По словам местных жителей, к месту взрыва направляется большое количество машин скорой помощи.В в августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

кабул

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Sputnik Узбекистан

в кабуле прогремел взрыв около российского посольства