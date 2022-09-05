https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-knr-iskusstvennyy-intellekt-vozglavil-kompaniyu-27808840.html

В КНР искусственный интеллект возглавил компанию

В КНР искусственный интеллект возглавил компанию

Впервые в истории робот стал генеральным директором предприятия.

2022-09-05T22:30+0500

2022-09-05T22:30+0500

2022-09-05T22:30+0500

в мире

китай

искусственный интеллект

робот

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Китае компания NetDragon Websoft назначила на пост генерального директора виртуального человекоподобного робота на основе искусственного интеллекта, его назвали Тан Юй. Такое случилось впервые в истории, сообщает Metro.На должности генерального директор робот возглавит "организационный отдел и эффективность" компании, занимающейся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр. Он станет первым в мире роботом на руководящей должности.В том числе, Тан Юй будет следить за операциями в известной китайской игровой и метавселенной компании."Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и наше назначение Тан Юй свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, наконец, стимулировать наш будущий стратегический рост", – заявил руководитель NetDragon Децзян Лю.По его словам, робот должен улучшить качество рабочих задач и скорость их выполнения. Кроме того, его будут применять для концентрации информации в режиме реального времени и как аналитический инструмент. В компании считают, что Тан Юй поможет принимать рациональные решения в ежедневных задачах и обеспечит более эффективную систему управления рисками.Помимо этого, робот поможет развивать таланты и будет обеспечивать всех работников справедливым и эффективным рабочим местом. В дальнейшем предприятие собирается увеличить алгоритмы, лежащие в основе Тан Юй. В NetDragon Websoft уверены, что это поможет создать открытую, интерактивную и прозрачную модель управления, поэтому там постепенно переходят к работе на основе метавселенной.Читайте также:Кто живет на дне Тихого океана: обнаружены новые виды

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в кнр искусственный интеллект возглавил компанию впервые в истории робот стал генеральным директором предприятия китай новости наука прогресс что могут на что способны роботы