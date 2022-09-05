https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-polojenie-o-proxojdenii-voinskoy-slujby-mogut-vnesti-izmeneniya-27773695.html

В положение о прохождении воинской службы могут внести изменения

В положение о прохождении воинской службы могут внести изменения

Общественное обсуждение нового законопроекта продлится до 14 сентября.

2022-09-05T08:02+0500

2022-09-05T08:02+0500

2022-09-05T08:37+0500

общество

законопроект

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана разработало проект постановления президента "О внесении изменений и дополнений в положение о порядке прохождения воинской службы гражданами Республики Узбекистан в связи с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение боеготовности и потенциала Вооруженных сил".Известно, что документ размещен для общественного обсуждения до 14 сентября.Так, необходимость внесения изменений в положение обусловлена проводимыми в Вооруженных силах республики реформами, а также наличием норм, которые в ряде случаев противоречат действующему законодательству.С целью оптимизации порядка прохождения воинской службы, совершенствования правового обеспечения проводимых реформ предусматривается:Таким образом, принятие документа будет способствовать пополнению рядов Вооруженных сил Узбекистана зрелыми, физически крепкими, патриотически настроенными военнослужащими с интеллектуальным потенциалом.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в положение о прохождении воинской службы могут внести изменения узбекистан узбекские военные общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 сентября