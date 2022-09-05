https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-polojenie-o-proxojdenii-voinskoy-slujby-mogut-vnesti-izmeneniya-27773695.html
В положение о прохождении воинской службы могут внести изменения
В положение о прохождении воинской службы могут внести изменения
Общественное обсуждение нового законопроекта продлится до 14 сентября.
2022-09-05T08:02+0500
2022-09-05T08:02+0500
2022-09-05T08:37+0500
общество
законопроект
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана разработало проект постановления президента "О внесении изменений и дополнений в положение о порядке прохождения воинской службы гражданами Республики Узбекистан в связи с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение боеготовности и потенциала Вооруженных сил".Известно, что документ размещен для общественного обсуждения до 14 сентября.Так, необходимость внесения изменений в положение обусловлена проводимыми в Вооруженных силах республики реформами, а также наличием норм, которые в ряде случаев противоречат действующему законодательству.С целью оптимизации порядка прохождения воинской службы, совершенствования правового обеспечения проводимых реформ предусматривается:Таким образом, принятие документа будет способствовать пополнению рядов Вооруженных сил Узбекистана зрелыми, физически крепкими, патриотически настроенными военнослужащими с интеллектуальным потенциалом.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в положение о прохождении воинской службы могут внести изменения узбекистан узбекские военные общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 сентября
в положение о прохождении воинской службы могут внести изменения узбекистан узбекские военные общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 сентября
В положение о прохождении воинской службы могут внести изменения
08:02 05.09.2022 (обновлено: 08:37 05.09.2022)
Общественное обсуждение нового законопроекта продлится до 14 сентября.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Министерство обороны Узбекистана разработало проект
постановления президента "О внесении изменений и дополнений в положение о порядке прохождения воинской службы гражданами Республики Узбекистан в связи с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение боеготовности и потенциала Вооруженных сил".
Известно, что документ размещен для общественного обсуждения до 14 сентября.
Так, необходимость внесения изменений в положение обусловлена проводимыми в Вооруженных силах республики реформами, а также наличием норм, которые в ряде случаев противоречат действующему законодательству.
С целью оптимизации порядка прохождения воинской службы, совершенствования правового обеспечения проводимых реформ предусматривается:
приведение требований положения в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами;
систематизация разрозненных, повторяющихся норм, сокращение некоторых из них;
устранение коррупционных норм;
изложение документа в простой и понятной населению форме;
четкое определение механизмов социальной защиты военнослужащих, в том числе предоставление гарантий, льгот и компенсаций.
Таким образом, принятие документа будет способствовать пополнению рядов Вооруженных сил Узбекистана зрелыми, физически крепкими, патриотически настроенными военнослужащими с интеллектуальным потенциалом.