https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-samarkande-otkroyut-institut-arxeologii-27791481.html
В Самарканде откроют институт археологии
В Самарканде откроют институт археологии
На базе института создадут уникальный "Фонд археологических находок". Подробности - в нашем материале.
2022-09-05T16:29+0500
2022-09-05T16:29+0500
2022-09-05T16:29+0500
самарканд
институт
культура
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Правительство республики приняло решение о создании Самаркандского института археологии имени Яхъё Гуломова в структуре Агентства культурного наследия.При институте будет действовать уникальный научный объект "Фонд археологических находок". Его создадут в качестве юрлица на базе института.Наряду с этим, в Бухаре откроют филиал института. Перед институтом археологии поставят задачи по проведению фундаментальных исследований по истории материальной и духовной культуры Средней Азии от древнекаменного века до поздних веков.В институте планируют изучить, как первобытные люди заселяли территории Узбекистана, а также процесс становления цивилизации, создание первых городов и возникновение государственности.Также в институте будут изучать мировоззрения древних сообществ, торговые отношения и историю "Великого шелкового пути".Кроме этого, в обязанности института будет входить обнаружение археологических памятников, картографирование и введение их в научный оборот.Напомним: Яхъё Гуломов — известный учёный-археолог, доктор исторических наук, профессор, член Академии наук Узбекской ССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР. Он был первым узбекским археологом-специалистом, активным участником многочисленных научных экспедиций. С течением времени Гуломов приобрел известность и признание своими работами по истории первобытной культуры Узбекистана и истории орошения в Средней Азии. Он сделал многое для организации историко-археологических исследований в республике, охраны и реставрации памятников старины, которыми так богат Узбекистан.
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в самарканде создадут институт археологии на базе института создадут уникальный фонд археологических находок имени гулямова гуломова яхъя гулямов биография
в самарканде создадут институт археологии на базе института создадут уникальный фонд археологических находок имени гулямова гуломова яхъя гулямов биография
В Самарканде откроют институт археологии
На базе института создадут уникальный "Фонд археологических находок". Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Правительство республики приняло решение
о создании Самаркандского института археологии имени Яхъё Гуломова в структуре Агентства культурного наследия.
При институте будет действовать уникальный научный объект "Фонд археологических находок". Его создадут в качестве юрлица на базе института.
Наряду с этим, в Бухаре откроют филиал института. Перед институтом археологии поставят задачи по проведению фундаментальных исследований по истории материальной и духовной культуры Средней Азии от древнекаменного века до поздних веков.
В институте планируют изучить, как первобытные люди заселяли территории Узбекистана, а также процесс становления цивилизации, создание первых городов и возникновение государственности.
Также в институте будут изучать мировоззрения древних сообществ, торговые отношения и историю "Великого шелкового пути".
Кроме этого, в обязанности института будет входить обнаружение археологических памятников, картографирование и введение их в научный оборот.
Напомним: Яхъё Гуломов — известный учёный-археолог, доктор исторических наук, профессор, член Академии наук Узбекской ССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР. Он был первым узбекским археологом-специалистом, активным участником многочисленных научных экспедиций.
С течением времени Гуломов приобрел известность и признание своими работами по истории первобытной культуры Узбекистана и истории орошения в Средней Азии. Он сделал многое для организации историко-археологических исследований в республике, охраны и реставрации памятников старины, которыми так богат Узбекистан.