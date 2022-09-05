Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-uzbekistane-snizili-stoimost-superkontrakta-dlya-studentov-27780621.html
В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов
В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов
Такое решение было принято по инициативе главы государства.
2022-09-05T11:07+0500
2022-09-05T11:15+0500
общество
узбекистан
студент
контракт
глава государства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499927_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_db345a85d798c9cd2763f66383aafceb.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Суммы договоров оплаты суперконтракта во всех государственных вузах страны снизили на 10%, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.По инициативе главы государства узбекистанским студентам в новом учебном году во всех вузах не увеличивали суммы контрактов.Таким образом, в соответствии с решением Государственной комиссии по совершенствованию процессов приема в государственные высшие учебные заведения на 2022/2023 учебный год, исходя из базовой платно-контрактной стоимости обучения по программам бакалавриата, сумму, предусмотренную дифференцированными (супер) контрактами, снизят на 10%.Ознакомиться с установленными размерами платежей за суперконтракты, дифференцированным по направлениям можно в следующей таблице.Известно, что абитуриенты, не набравшие нужного количества баллов и не поступившие в вузы, могут подать заявление о намерении учиться по суперконтракту в течение одного месяца с момента объявления результатов тестов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499927_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7381952ff56969660745aa747df2924c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов такое решение было принято по инициативе главы государства
в узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов такое решение было принято по инициативе главы государства

В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов

11:07 05.09.2022 (обновлено: 11:15 05.09.2022)
© Sputnik / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Илья Аверьянов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Такое решение было принято по инициативе главы государства.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Суммы договоров оплаты суперконтракта во всех государственных вузах страны снизили на 10%, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.
По инициативе главы государства узбекистанским студентам в новом учебном году во всех вузах не увеличивали суммы контрактов.
Таким образом, в соответствии с решением Государственной комиссии по совершенствованию процессов приема в государственные высшие учебные заведения на 2022/2023 учебный год, исходя из базовой платно-контрактной стоимости обучения по программам бакалавриата, сумму, предусмотренную дифференцированными (супер) контрактами, снизят на 10%.
Ознакомиться с установленными размерами платежей за суперконтракты, дифференцированным по направлениям можно в следующей таблице.
Известно, что абитуриенты, не набравшие нужного количества баллов и не поступившие в вузы, могут подать заявление о намерении учиться по суперконтракту в течение одного месяца с момента объявления результатов тестов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0