https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-uzbekistane-snizili-stoimost-superkontrakta-dlya-studentov-27780621.html

В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов

В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов

Такое решение было принято по инициативе главы государства.

2022-09-05T11:07+0500

2022-09-05T11:07+0500

2022-09-05T11:15+0500

общество

узбекистан

студент

контракт

глава государства

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Суммы договоров оплаты суперконтракта во всех государственных вузах страны снизили на 10%, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.По инициативе главы государства узбекистанским студентам в новом учебном году во всех вузах не увеличивали суммы контрактов.Таким образом, в соответствии с решением Государственной комиссии по совершенствованию процессов приема в государственные высшие учебные заведения на 2022/2023 учебный год, исходя из базовой платно-контрактной стоимости обучения по программам бакалавриата, сумму, предусмотренную дифференцированными (супер) контрактами, снизят на 10%.Ознакомиться с установленными размерами платежей за суперконтракты, дифференцированным по направлениям можно в следующей таблице.Известно, что абитуриенты, не набравшие нужного количества баллов и не поступившие в вузы, могут подать заявление о намерении учиться по суперконтракту в течение одного месяца с момента объявления результатов тестов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов такое решение было принято по инициативе главы государства