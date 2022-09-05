https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-uzbekistane-snizili-stoimost-superkontrakta-dlya-studentov-27780621.html
В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов
В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов
Такое решение было принято по инициативе главы государства.
2022-09-05T11:07+0500
2022-09-05T11:07+0500
2022-09-05T11:15+0500
общество
узбекистан
студент
контракт
глава государства
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Суммы договоров оплаты суперконтракта во всех государственных вузах страны снизили на 10%, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.По инициативе главы государства узбекистанским студентам в новом учебном году во всех вузах не увеличивали суммы контрактов.Таким образом, в соответствии с решением Государственной комиссии по совершенствованию процессов приема в государственные высшие учебные заведения на 2022/2023 учебный год, исходя из базовой платно-контрактной стоимости обучения по программам бакалавриата, сумму, предусмотренную дифференцированными (супер) контрактами, снизят на 10%.Ознакомиться с установленными размерами платежей за суперконтракты, дифференцированным по направлениям можно в следующей таблице.Известно, что абитуриенты, не набравшие нужного количества баллов и не поступившие в вузы, могут подать заявление о намерении учиться по суперконтракту в течение одного месяца с момента объявления результатов тестов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов такое решение было принято по инициативе главы государства
в узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов такое решение было принято по инициативе главы государства
В Узбекистане снизили стоимость суперконтракта для студентов
11:07 05.09.2022 (обновлено: 11:15 05.09.2022)
Такое решение было принято по инициативе главы государства.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Суммы договоров оплаты суперконтракта во всех государственных вузах страны снизили на 10%, сообщила
пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.
По инициативе главы государства узбекистанским студентам в новом учебном году во всех вузах не увеличивали суммы контрактов.
Таким образом, в соответствии с решением Государственной комиссии по совершенствованию процессов приема в государственные высшие учебные заведения на 2022/2023 учебный год, исходя из базовой платно-контрактной стоимости обучения по программам бакалавриата, сумму, предусмотренную дифференцированными (супер) контрактами, снизят на 10%.
Ознакомиться с установленными размерами платежей за суперконтракты, дифференцированным по направлениям можно в следующей таблице.
Известно, что абитуриенты, не набравшие нужного количества баллов и не поступившие в вузы, могут подать заявление о намерении учиться по суперконтракту в течение одного месяца с момента объявления результатов тестов.