Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220906/allamjonov-gruppa-pri-administratsii-prezidenta-pristupila-k-izucheniyu-shkolnyx-uchebnikov-27823065.html
Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников
Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников
Заместитель главы администрации президента Узбекистана обратился к родителям школьников и преподавателям и сообщил, что все предложения по повышению качества образования можно отправлять на его личную почту.
2022-09-06T14:32+0500
2022-09-06T14:32+0500
общество
комил алламжонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19596130_0:125:1280:846_1920x0_80_0_0_1c6ac6b65db4077b4be314c8a187879e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Рабочая группа при администрации президента Узбекистана приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося в них материала. Об этом сообщил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.Граждане, у которых есть информация о проблемах с учебниками или предложения по улучшению качества образования в стране, могут писать лично замглаве администрации президента, также уточнил Комил Алламжонов и поделился адресом своей электронной почты: k.allamjonov@adm.gov.uz
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19596130_125:0:1262:853_1920x0_80_0_0_6a8311fd4e867c30fc1e04a0ba7ca28c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алламжонов комил личная почта контакты биография школьные учебники узбекистан
алламжонов комил личная почта контакты биография школьные учебники узбекистан

Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников

14:32 06.09.2022
© Мухаммад АлиКомил Алламжонов
Комил Алламжонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2022
© Мухаммад Али
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Заместитель главы администрации президента Узбекистана обратился к родителям школьников и преподавателям и сообщил, что все предложения по повышению качества образования можно отправлять на его личную почту.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Рабочая группа при администрации президента Узбекистана приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося в них материала. Об этом сообщил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.
"Уважаемые родители, учителя, преподаватели, соотечественники, все, кто не равнодушен к качеству школьного образования. В настоящее время рабочая группа, сформированная при Администрации Президента, приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося материала, учебных программ, проблем в области образования и выработке решений", - написал он в соцсетях.
Граждане, у которых есть информация о проблемах с учебниками или предложения по улучшению качества образования в стране, могут писать лично замглаве администрации президента, также уточнил Комил Алламжонов и поделился адресом своей электронной почты: k.allamjonov@adm.gov.uz
"Ваши советы и предложения, безусловно, окажут нам большую помощь в точной оценке ситуации и определении способов решения имеющихся вопросов", - заявил он.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0