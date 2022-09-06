https://uz.sputniknews.ru/20220906/allamjonov-gruppa-pri-administratsii-prezidenta-pristupila-k-izucheniyu-shkolnyx-uchebnikov-27823065.html

Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников

Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников

Заместитель главы администрации президента Узбекистана обратился к родителям школьников и преподавателям и сообщил, что все предложения по повышению качества образования можно отправлять на его личную почту.

2022-09-06T14:32+0500

2022-09-06T14:32+0500

2022-09-06T14:32+0500

общество

комил алламжонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/08/19596130_0:125:1280:846_1920x0_80_0_0_1c6ac6b65db4077b4be314c8a187879e.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Рабочая группа при администрации президента Узбекистана приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося в них материала. Об этом сообщил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.Граждане, у которых есть информация о проблемах с учебниками или предложения по улучшению качества образования в стране, могут писать лично замглаве администрации президента, также уточнил Комил Алламжонов и поделился адресом своей электронной почты: k.allamjonov@adm.gov.uz

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

алламжонов комил личная почта контакты биография школьные учебники узбекистан