Алламжонов: группа при администрации президента приступила к изучению школьных учебников
© Мухаммад АлиКомил Алламжонов
© Мухаммад Али
Заместитель главы администрации президента Узбекистана обратился к родителям школьников и преподавателям и сообщил, что все предложения по повышению качества образования можно отправлять на его личную почту.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Рабочая группа при администрации президента Узбекистана приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося в них материала. Об этом сообщил заместитель главы администрации Комил Алламжонов.
"Уважаемые родители, учителя, преподаватели, соотечественники, все, кто не равнодушен к качеству школьного образования. В настоящее время рабочая группа, сформированная при Администрации Президента, приступила к изучению школьных учебников на соответствие содержащегося материала, учебных программ, проблем в области образования и выработке решений", - написал он в соцсетях.
Граждане, у которых есть информация о проблемах с учебниками или предложения по улучшению качества образования в стране, могут писать лично замглаве администрации президента, также уточнил Комил Алламжонов и поделился адресом своей электронной почты: k.allamjonov@adm.gov.uz
"Ваши советы и предложения, безусловно, окажут нам большую помощь в точной оценке ситуации и определении способов решения имеющихся вопросов", - заявил он.