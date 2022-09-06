https://uz.sputniknews.ru/20220906/krutskix-zapad-prodoljaet-provotsirovat-opasnye-konflikty-v-sfere-deyatelnosti-shos-27819251.html
Крутских: Запад продолжает провоцировать опасные конфликты в сфере деятельности ШОС
Крутских: Запад продолжает провоцировать опасные конфликты в сфере деятельности ШОС
Из-за действий западных стран возрастают различные киберугрозы, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... 06.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-06T12:37+0500
2022-09-06T12:37+0500
2022-09-06T12:37+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Западные страны продолжают раскалывать международное информационное пространство и провоцировать опасные конфликты, и многие из них проходят в сфере деятельности ШОС. Из-за этого и резко возрастают всевозможные киберугрозы.Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских во вторник на форуме ШОС по информационной безопасности."В силу своей специфики информационно-коммуникационные технологии становятся оружием в этом политическом противоборстве, которое может спровоцировать реальную конфронтацию. В этих условиях как никогда важно сплотиться и вести скоординированную политику наших стран для принятия мер доверия в информационном пространстве и эффективных контрмер противоправному и вредоносному применению передовых технологий", - заявил Крутских.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шос
Крутских: Запад продолжает провоцировать опасные конфликты в сфере деятельности ШОС
Из-за действий западных стран возрастают различные киберугрозы, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Западные страны продолжают раскалывать международное информационное пространство и провоцировать опасные конфликты, и многие из них проходят в сфере деятельности ШОС. Из-за этого и резко возрастают всевозможные киберугрозы.
Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских во вторник на форуме ШОС по информационной безопасности.
"В силу своей специфики информационно-коммуникационные технологии становятся оружием в этом политическом противоборстве, которое может спровоцировать реальную конфронтацию. В этих условиях как никогда важно сплотиться и вести скоординированную политику наших стран для принятия мер доверия в информационном пространстве и эффективных контрмер противоправному и вредоносному применению передовых технологий", - заявил Крутских.