https://uz.sputniknews.ru/20220906/krutskix-zapad-prodoljaet-provotsirovat-opasnye-konflikty-v-sfere-deyatelnosti-shos-27819251.html

Крутских: Запад продолжает провоцировать опасные конфликты в сфере деятельности ШОС

Крутских: Запад продолжает провоцировать опасные конфликты в сфере деятельности ШОС

Из-за действий западных стран возрастают различные киберугрозы, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... 06.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-06T12:37+0500

2022-09-06T12:37+0500

2022-09-06T12:37+0500

политика

шос

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Западные страны продолжают раскалывать международное информационное пространство и провоцировать опасные конфликты, и многие из них проходят в сфере деятельности ШОС. Из-за этого и резко возрастают всевозможные киберугрозы.Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских во вторник на форуме ШОС по информационной безопасности."В силу своей специфики информационно-коммуникационные технологии становятся оружием в этом политическом противоборстве, которое может спровоцировать реальную конфронтацию. В этих условиях как никогда важно сплотиться и вести скоординированную политику наших стран для принятия мер доверия в информационном пространстве и эффективных контрмер противоправному и вредоносному применению передовых технологий", - заявил Крутских.

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