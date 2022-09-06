https://uz.sputniknews.ru/20220906/mirmaksudov-obsudit-razvitie-dalnego-vostoka-na-vef-27813869.html

Мирмаксудов обсудит развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Мирмаксудов обсудит развитие Дальнего Востока на ВЭФ

Панельная дискуссия Восточного экономического форума под названием "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" пройдет во вторник.

2022-09-06T10:34+0500

2022-09-06T10:34+0500

2022-09-06T10:35+0500

политика

дальний восток

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Заместитель директора Агентства по кадастру при государственном налоговом комитете Узбекистана Мирсаид Мирмаксудов примет участие в панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума, посвященной развитию Дальнего Востока. Сессия под названием "Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию" стартует во вторник.Участники мероприятия обсудят создание единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных" (НСПД). Известно, что пилотный проект по созданию единой цифровой платформы успешно реализуется в 20 субъектах России, включая регионы Дальнего Востока – Республику Бурятию, Приморский край, Хабаровский край, Амурскую и Сахалинскую области.Так, создание подобного ресурса повышает эффективность использования земель, позволяет более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов недвижимости, способствует реализации стратегии импортозамещения.Известно, что в хлде дискуссии стороны также обсудят, как привлечь инвесторов в отдаленные от федерального центра регионы и малодоступные территории, а также какие возможности откроет НСПД жителям и инвесторам Дальнего Востока.Напомним: VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.Учрежден указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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мирмаксудов обсудит развитие дальнего востока на вэф панельная дискуссия восточного экономического форума под названием сила территории пространственные данные как ключ к развитию пройдет во вторник