https://uz.sputniknews.ru/20220906/novyy-uchebnyy-god-v-uzbekistane-glavnoe-v-tsifrax-27822199.html
Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах
Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах
О том, как прошел первый звонок в школах республики - смотрите в нашей инфографике.
2022-09-06T15:02+0500
2022-09-06T15:02+0500
2022-09-06T15:02+0500
инфографика
учебный год
узбекистан
школа
республика
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2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
новый учебный год в узбекистане главное в цифрах как прошел первый звонок в школах республики начало учебного года
новый учебный год в узбекистане главное в цифрах как прошел первый звонок в школах республики начало учебного года
Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах
О том, как прошел первый звонок в школах республики - смотрите в нашей инфографике.