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Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах
Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах
О том, как прошел первый звонок в школах республики - смотрите в нашей инфографике.
2022-09-06T15:02+0500
2022-09-06T15:02+0500
инфографика
учебный год
узбекистан
школа
республика
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новый учебный год в узбекистане главное в цифрах как прошел первый звонок в школах республики начало учебного года
новый учебный год в узбекистане главное в цифрах как прошел первый звонок в школах республики начало учебного года

Новый учебный год в Узбекистане: главное в цифрах

15:02 06.09.2022
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О том, как прошел первый звонок в школах республики - смотрите в нашей инфографике.
Первый звонок в Узбекистане-2022 инфографика - Sputnik Узбекистан
Первый звонок в Узбекистане-2022 инфографика - Sputnik Узбекистан
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