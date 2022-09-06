https://uz.sputniknews.ru/20220906/v-tashkente-startoval-forum-shos-po-informatsionnoy-bezopasnosti-27817420.html
В Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
В Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.
2022-09-06T12:09+0500
2022-09-06T12:09+0500
2022-09-06T12:09+0500
политика
шос
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форум
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Во вторник в Ташкенте стартовал научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. Форум проходит в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов государств-членов ШОС. Данный форум предложил провести глава государства Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС.
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в ташкенте стартовал форум шос по информационной безопасности в мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств научно академических и аналитических кругов государств членов шос
в ташкенте стартовал форум шос по информационной безопасности в мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств научно академических и аналитических кругов государств членов шос
В Ташкенте стартовал форум ШОС по информационной безопасности
В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Во вторник в Ташкенте стартовал научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Форум проходит в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов государств-членов ШОС. Данный форум предложил провести глава государства Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.
Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС.