https://uz.sputniknews.ru/20220907/27869181.html
Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе Бахмута в ДНР - смотрите в нашей фотоленте.
2022-09-07T21:01+0500
2022-09-07T21:01+0500
2022-09-07T21:01+0500
фото
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как работают бойцы чвк вагнер в донецкой области вагнеровцы сайт официальный как попасть как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе бахмута в днр
как работают бойцы чвк вагнер в донецкой области вагнеровцы сайт официальный как попасть как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе бахмута в днр
Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе Бахмута в ДНР - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Viktor AntonyukБойцы ЧВК "Вагнер" на позициях, отбитых у ВСУ, рядом с Бахмутом в Донецкой области.
Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях, отбитых у ВСУ, рядом с Бахмутом в Донецкой области.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Боец подразделения проводит наступление.
Боец подразделения проводит наступление.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" стреляют из гаубицы Д20 калибра 152 мм по позициям ВСУ рядом с Бахмутом в ДНР.
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" стреляют из гаубицы Д20 калибра 152 мм по позициям ВСУ рядом с Бахмутом в ДНР.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" обстреливают из миномета 120 мм позиции ВСУ.
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" обстреливают из миномета 120 мм позиции ВСУ.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Боец подразделения.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Захваченный бойцами группировки "Бахмут" блокпост в Донецкой области.
Захваченный бойцами группировки "Бахмут" блокпост в Донецкой области.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Военные проводят разведку на оставленных позициях ВСУ рядом.
Военные проводят разведку на оставленных позициях ВСУ рядом.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Оставленный блокпост ВСУ на окраине Бахмута.
Оставленный блокпост ВСУ на окраине Бахмута.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Бойцы передвигаются на трофейном автомобиле.
Бойцы передвигаются на трофейном автомобиле.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Бойцы группировки передвигаются на позиции.
Бойцы группировки передвигаются на позиции.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
"Вагнеровец" осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области.
"Вагнеровец" осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом.
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Будни "вагнеровцев".
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Кадры наступления на позиции ВСУ.
Кадры наступления на позиции ВСУ.
© Sputnik / Viktor Antonyuk
"Вагнеровцы" занимают позиции рядом с Бахмутом в Донецкой области.
"Вагнеровцы" занимают позиции рядом с Бахмутом в Донецкой области.