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Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области
Как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе Бахмута в ДНР - смотрите в нашей фотоленте.
2022-09-07T21:01+0500
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как работают бойцы чвк вагнер в донецкой области вагнеровцы сайт официальный как попасть как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе бахмута в днр

Как работают бойцы ЧВК "Вагнер" в Донецкой области

21:01 07.09.2022
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Как бойцы легендарного подразделения несут службу в районе Бахмута в ДНР - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Viktor AntonyukБойцы ЧВК "Вагнер" на позициях, отбитых у ВСУ, рядом с Бахмутом в Донецкой области.
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях, отбитых у ВСУ, рядом с Бахмутом в Донецкой области - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Бойцы ЧВК "Вагнер" на позициях, отбитых у ВСУ, рядом с Бахмутом в Донецкой области.
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Боец подразделения проводит наступление.

Боец подразделения проводит наступление. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Боец подразделения проводит наступление.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" стреляют из гаубицы Д20 калибра 152 мм по позициям ВСУ рядом с Бахмутом в ДНР.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК &quot;Вагнер&quot; стреляют из гаубицы Д20 калибра 152 мм по позициям ВСУ рядом с Бахмутом в ДНР. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" стреляют из гаубицы Д20 калибра 152 мм по позициям ВСУ рядом с Бахмутом в ДНР.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" обстреливают из миномета 120 мм позиции ВСУ.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК &quot;Вагнер&quot; обстреливают из миномета 120 мм позиции ВСУ. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" обстреливают из миномета 120 мм позиции ВСУ.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Боец подразделения.

Боец подразделения. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Боец подразделения.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Захваченный бойцами группировки "Бахмут" блокпост в Донецкой области.

Захваченный бойцами группировки &quot;Бахмут&quot; блокпост в Донецкой области. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Захваченный бойцами группировки "Бахмут" блокпост в Донецкой области.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Военные проводят разведку на оставленных позициях ВСУ рядом.

Военные проводят разведку на оставленных позициях ВСУ рядом. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Военные проводят разведку на оставленных позициях ВСУ рядом.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Оставленный блокпост ВСУ на окраине Бахмута.

Оставленный блокпост ВСУ на окраине Бахмута. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Оставленный блокпост ВСУ на окраине Бахмута.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы передвигаются на трофейном автомобиле.

Бойцы передвигаются на трофейном автомобиле. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы передвигаются на трофейном автомобиле.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы группировки передвигаются на позиции.

Бойцы группировки передвигаются на позиции. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Бойцы группировки передвигаются на позиции.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

"Вагнеровец" осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области.

&quot;Вагнеровец&quot; осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

"Вагнеровец" осматривает трофейное оружие иностранного производства, оставленное на позициях ВСУ при отступлении в Донецкой области.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом.

Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Будни "вагнеровцев".

Будни &quot;вагнеровцев&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Будни "вагнеровцев".

© Sputnik / Viktor Antonyuk

Кадры наступления на позиции ВСУ.

Кадры наступления на позиции ВСУ. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

Кадры наступления на позиции ВСУ.

© Sputnik / Viktor Antonyuk

"Вагнеровцы" занимают позиции рядом с Бахмутом в Донецкой области.

&quot;Вагнеровцы&quot; занимают позиции рядом с Бахмутом в Донецкой области. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Viktor Antonyuk

"Вагнеровцы" занимают позиции рядом с Бахмутом в Донецкой области.

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