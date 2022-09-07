https://uz.sputniknews.ru/20220907/norov-prinyal-uchastie-v-ministerskoy-vstreche-v-saudovskoy-aravii---podrobnosti-27873546.html

Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности

Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности

О том, как прошла первая встреча Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия" - читайте в нашем материале.

2022-09-07T19:02+0500

2022-09-07T19:02+0500

2022-09-07T19:35+0500

политика

владимир норов

саудовская аравия

центральная азия

встреча

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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Глава министерства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в среду принял участие в первой министерской встрече Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Известно, что встреча прошла в Эр-Рияде. Наряду с Норовом в мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран-членов Совета – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления отношений между странами Совета и государствами Центральной Азии в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта.Так, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владимир Норов в своем выступлении заявил, что развитие отношений со странами ССАГЗ является одним из приоритетных направлений внешней политики Нового Узбекистана.В ходе встречи были озвучены предложения по созданию делового совета, а также реализации проектов в сфере транспорта, в том числе по строительству железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и запуску формата встреч министров транспорта.Участники встречи отметили важность создания совместных клиник, организации выпуска фармацевтических препаратов, открытия филиалов вузов и центров профессионального образования, налаживания научного и академического обмена, поддержки инновационных разработок и стартапов.Кроме этого, в ходе мероприятия стороны предложили выработать совместную программу мероприятий, предусматривающую организацию выставок и конференций, цифровизацию рукописного фонда и создание совместных виртуальных библиотек, поощрение прямых контактов музеев, проведение историко-археологических исследований.Также главы МИД обсудили ситуацию в Афганистане. Участники встречи высоко оценили усилия Узбекистана по оказанию гуманитарного содействия Афганистану и реализации в стране крупных инфраструктурных проектов. Также министры отметили практическую значимость состоявшейся в июле текущего года Международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", в работе которой страны-члены ССАГЗ приняли активное участие.Помимо прочего, было предложено провести второе заседание Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия" в 2023 году в Самарканде.Также на полях мероприятия Норов провел встречи с главой МИД Кувейта шейхом Ахмадом Насиром аль-Мухаммадом ас-Сабахом, Саудовской Аравии Халифой Аль-Мараром, Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани, а также с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифом Аль-Хаджрафом.

саудовская аравия

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норов принял участие в министерской встрече в саудовской аравии