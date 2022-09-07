https://uz.sputniknews.ru/20220907/v-sochi-otmetili-den-nezavisimosti-uzbekistana-27837372.html

В Сочи отметили День независимости Узбекистана

В Сочи отметили День независимости Узбекистана

Краснодарские предприятия выразили интерес к сотрудничеству с узбекистанскими компаниями в области текстильной и кожевенной промышленности.

2022-09-07T09:02+0500

2022-09-07T09:02+0500

2022-09-07T09:02+0500

общество

узбекистан

день независимости узбекистана

день независимости

сочи

краснодарский край

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ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана совместно с узбекской диаспорой в Сочи провело прием в честь Дня независимости республики, сообщает информационное агентство "Дунё".Участие в праздничном приеме приняли руководство российского региона, предприниматели, журналисты, представители миграционных служб и граждане Узбекистана.Как отметил в приветственной речи глава департамента инвестиций и развития малого предпринимательства правительства Краснодарского края Василий Воробьев, руководство российского региона заинтересовано с регионами Узбекистана.В частности, стороны обсудили подготовку к визиту делегации Андижанской области в Краснодар для открытия торгового дома.По словам руководства региона, ряд краснодарских предприятий проявляют интерес к сотрудничеству с узбекистанскими партнерами в области текстильной, кожевенной и обувной промышленности.Российские предприниматели получили приглашение от Ассоциации "Узчармсаноат" принять участие в международной выставке "Кожа, обувь, галантерея, мех и шерсть", которая пройдет 12-14 октября в Ташкенте.Напомним, Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.

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