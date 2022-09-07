https://uz.sputniknews.ru/20220907/zapadnye-strany-deystvuyut-kak-kolonizatory---putin-27846883.html
Западные страны действуют как колонизаторы - Путин
Западные страны действуют как колонизаторы - Путин
Из-за действий западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа, предупредил российский лидер на сессии ВЭФ. 07.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-07T12:15+0500
2022-09-07T12:15+0500
2022-09-07T12:24+0500
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Из-за колонизаторского поведения западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума. Российский лидер сравнил нынешние санкции с глобальной пандемией по степени угрозы для всего человечества.При этом, недальновидная политика США ударила по ним же, уверен российский президент. Подстегнутая Америкой глобальная инфляция уже составляет 8%.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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владимир путин
Западные страны действуют как колонизаторы - Путин
12:15 07.09.2022 (обновлено: 12:24 07.09.2022)
Дополняется
Из-за действий западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа, предупредил российский лидер на сессии ВЭФ.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Из-за колонизаторского поведения западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Российский лидер сравнил нынешние санкции с глобальной пандемией по степени угрозы для всего человечества.
"На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", - сказал он.
При этом, недальновидная политика США ударила по ним же, уверен российский президент. Подстегнутая Америкой глобальная инфляция уже составляет 8%.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.