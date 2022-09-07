https://uz.sputniknews.ru/20220907/zapadnye-strany-deystvuyut-kak-kolonizatory---putin-27846883.html

Западные страны действуют как колонизаторы - Путин

Западные страны действуют как колонизаторы - Путин

Из-за действий западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа, предупредил российский лидер на сессии ВЭФ. 07.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-07T12:15+0500

2022-09-07T12:15+0500

2022-09-07T12:24+0500

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/07/27845208_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_c32aa9a0ca643c1a3a127e2ac5c73d9a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Из-за колонизаторского поведения западных стран мир ждет гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума. Российский лидер сравнил нынешние санкции с глобальной пандемией по степени угрозы для всего человечества.При этом, недальновидная политика США ударила по ним же, уверен российский президент. Подстегнутая Америкой глобальная инфляция уже составляет 8%.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин