https://uz.sputniknews.ru/20220908/kakie-dorogi-perekroyut-v-tashkente---karta-27882030.html

Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта

Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта

В столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона.

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общество

ташкент

карта

театр

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В четверг в Ташкенте перекрояют участки некоторых улиц в связи с проведением OPEN AIR "Большая музыка в золоте осени", который пройдет в честь открытия 93-го театрального сезона. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Так, с 10.00 до 24.00 для движения транспорта будут закрыты участки следующих улиц:

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какие дороги перекроют в ташкенте карта 8 сентября четверг в столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона