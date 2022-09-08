https://uz.sputniknews.ru/20220908/kakie-dorogi-perekroyut-v-tashkente---karta-27882030.html
Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта
Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта
В столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона.
2022-09-08T11:15+0500
2022-09-08T11:15+0500
2022-09-08T11:15+0500
общество
ташкент
карта
театр
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В четверг в Ташкенте перекрояют участки некоторых улиц в связи с проведением OPEN AIR "Большая музыка в золоте осени", который пройдет в честь открытия 93-го театрального сезона. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Так, с 10.00 до 24.00 для движения транспорта будут закрыты участки следующих улиц:
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какие дороги перекроют в ташкенте карта 8 сентября четверг в столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона
какие дороги перекроют в ташкенте карта 8 сентября четверг в столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона
Какие дороги перекроют в Ташкенте - карта
В столице временно перекроют некоторые дороги в связи с открытием театрального сезона.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
В четверг в Ташкенте перекрояют участки некоторых улиц в связи с проведением OPEN AIR "Большая музыка в золоте осени", который пройдет в честь открытия 93-го театрального сезона. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Так, с 10.00 до 24.00 для движения транспорта будут закрыты участки следующих улиц:
улица Буюк Турон — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Матбуотчилар;
улица Бухара — от пересечения с улицей Буюк Турон до пересечения с улицей Зарафшан.