https://uz.sputniknews.ru/20220908/kozin-zachem-ssha-sozdayut-klona-nato-v-tixookeanskom-regione-27875630.html
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Завершились стратегические учения "Восток 2022", в которых приняли участие 14 стран.
2022-09-08T10:44+0500
2022-09-08T10:44+0500
2022-09-08T10:44+0500
видео
сша
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учения
восток
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В интервью "Sputnik на русском" член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин заявил: нельзя исключать, что против государств, которые направили своих военных представителей на учения, могут быть предприняты агрессивные меры.По мнению эксперта, опасность в Тихоокеанском регионе представляет коалиция сил США, Великобритании и Австралии. Как на фоне нарастающей напряжённости улучшаются отношения России с Китаем и Индией? С кем ещё из азиатских стран у российской стороны совпадают интересы? Об этом смотрите в нашем видео.
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козин: зачем сша создают клона нато в тихоокеанском регионе завершились стратегические учения восток 2022 в которых приняли участие 14 стран
козин: зачем сша создают клона нато в тихоокеанском регионе завершились стратегические учения восток 2022 в которых приняли участие 14 стран
Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?
Завершились стратегические учения "Восток 2022", в которых приняли участие 14 стран.
В интервью "Sputnik на русском" член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин заявил: нельзя исключать, что против государств, которые направили своих военных представителей на учения, могут быть предприняты агрессивные меры.
По мнению эксперта, опасность в Тихоокеанском регионе представляет коалиция сил США, Великобритании и Австралии.
Как на фоне нарастающей напряжённости улучшаются отношения России с Китаем и Индией? С кем ещё из азиатских стран у российской стороны совпадают интересы? Об этом смотрите в нашем видео.