https://uz.sputniknews.ru/20220908/kozin-zachem-ssha-sozdayut-klona-nato-v-tixookeanskom-regione-27875630.html

Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?

Козин: зачем США создают клона НАТО в Тихоокеанском регионе?

Завершились стратегические учения "Восток 2022", в которых приняли участие 14 стран.

2022-09-08T10:44+0500

2022-09-08T10:44+0500

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видео

сша

нато

учения

восток

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В интервью "Sputnik на русском" член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин заявил: нельзя исключать, что против государств, которые направили своих военных представителей на учения, могут быть предприняты агрессивные меры.По мнению эксперта, опасность в Тихоокеанском регионе представляет коалиция сил США, Великобритании и Австралии. Как на фоне нарастающей напряжённости улучшаются отношения России с Китаем и Индией? С кем ещё из азиатских стран у российской стороны совпадают интересы? Об этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

козин: зачем сша создают клона нато в тихоокеанском регионе завершились стратегические учения восток 2022 в которых приняли участие 14 стран