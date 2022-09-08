Ташкентский международный кинофестиваль: главное в цифрах

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С 13 по 18 сентября в столице республики пройдет XIV Ташкентский международный кинофестиваль. Все самое главное в цифрах о предстоящем фестивале - смотрите в нашей инфографике.