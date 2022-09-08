https://uz.sputniknews.ru/20220908/tashkentskiy-mejdunarodnyy-kinofestival-glavnoe-v-tsifrax-27893124.html
Ташкентский международный кинофестиваль: главное в цифрах
Ташкентский международный кинофестиваль: главное в цифрах
С 13 по 18 сентября в столице республики пройдет XIV Ташкентский международный кинофестиваль. Все самое главное в цифрах о предстоящем фестивале - смотрите в нашей инфографике.
2022-09-08T18:55+0500
2022-09-08T18:55+0500
2022-09-08T18:55+0500
инфографика
ташкент
ташкентский кинофестиваль
фестиваль
кино
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2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
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ташкентский международный кинофестиваль главное в цифрах с 13 по 18 сентября в столице республики пройдет xiv ташкентский международный кинофестиваль все самое главное в цифрах о предстоящем фестивале инфографика что презентуют кто будет участвовать кто ведущий джонни депп список гостей как попасть сколько стоит билет пригласительный даты
Ташкентский международный кинофестиваль: главное в цифрах
С 13 по 18 сентября в столице республики пройдет XIV Ташкентский международный кинофестиваль. Все самое главное в цифрах о предстоящем фестивале - смотрите в нашей инфографике.