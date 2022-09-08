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Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня на 97 году жизни в своей шотландской резиденции в Балморале скончалась королева Елизавета II, передает пресс-служба... 08.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-08T22:36+0500
2022-09-08T22:36+0500
2022-09-08T23:58+0500
в мире
великобритания
королева елизавета
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня на 97 году жизни в своей шотландской резиденции в Балморале скончалась королева Елизавета II, передает пресс-служба Букингемского дворца. Ранее стало известно об ухудшающемся здоровье королевы. Елизавета II была под постоянным медицинским наблюдением. Также сообщалось, что сын и наследник престола, принц Чарльз срочно отправился в замок Балморал вместе со своим сыном принцем Уильямом. Туда же прибыли другие ближайшие члены семьи.Напомним: Королева Великобритании Елизавета II - второй самый долгоправящий монарх в мире и самый долгоправящий в истории Великобритании. Елизавета II родилась в 1926 году. Взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2022 году королева отпраздновала платиновый юбилей своего правления. После кончины королевы престол унаследовал ее старший сын — принц Чарльз. Он стал королем Карлом III.
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великобритания, королева елизавета
великобритания, королева елизавета
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
22:36 08.09.2022 (обновлено: 23:58 08.09.2022) ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Сегодня на 97 году жизни в своей шотландской резиденции в Балморале скончалась королева Елизавета II, передает пресс-служба
Букингемского дворца.
Ранее стало известно об ухудшающемся здоровье королевы. Елизавета II была под постоянным медицинским наблюдением.
Также сообщалось, что сын и наследник престола, принц Чарльз срочно отправился в замок Балморал вместе со своим сыном принцем Уильямом. Туда же прибыли другие ближайшие члены семьи.
Напомним: Королева Великобритании Елизавета II - второй самый долгоправящий монарх в мире и самый долгоправящий в истории Великобритании.
Елизавета II родилась в 1926 году. Взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2022 году королева отпраздновала платиновый юбилей своего правления.
После кончины королевы престол унаследовал ее старший сын — принц Чарльз. Он стал королем Карлом III.