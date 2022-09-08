https://uz.sputniknews.ru/20220908/ushla-iz-jizni-koroleva-elizaveta-ii-27907873.html

Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня на 97 году жизни в своей шотландской резиденции в Балморале скончалась королева Елизавета II, передает пресс-служба... 08.09.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня на 97 году жизни в своей шотландской резиденции в Балморале скончалась королева Елизавета II, передает пресс-служба Букингемского дворца. Ранее стало известно об ухудшающемся здоровье королевы. Елизавета II была под постоянным медицинским наблюдением. Также сообщалось, что сын и наследник престола, принц Чарльз срочно отправился в замок Балморал вместе со своим сыном принцем Уильямом. Туда же прибыли другие ближайшие члены семьи.Напомним: Королева Великобритании Елизавета II - второй самый долгоправящий монарх в мире и самый долгоправящий в истории Великобритании. Елизавета II родилась в 1926 году. Взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2022 году королева отпраздновала платиновый юбилей своего правления. После кончины королевы престол унаследовал ее старший сын — принц Чарльз. Он стал королем Карлом III.

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