https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-cholpon-ate-proxodit-zasedanie-soveta-glav-mvd-stran-sng-27887837.html

В Чолпон-Ате проходит заседание Совета глав МВД стран СНГ

В Чолпон-Ате проходит заседание Совета глав МВД стран СНГ

Участники заседания обсудят совместные меры по борьбе с преступностью.

2022-09-08T13:06+0500

2022-09-08T13:06+0500

2022-09-08T13:06+0500

политика

снг

мвд

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В четверг в Кыргызстане стартовало заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу кыргызского МВД.Известно, что в заседании в Чолпон-Ате принимают участие министры внутренних дел Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территориях стран СНГ (БКБОП).В рамках встречи стороны обсудят широкий круг вопросов по принятию совместных мер борьбы с преступностью, зслушают информацию о выполнении межгосударственных программ борьбы с особо опасными преступлениями.Кроме этого, участники заседания рассмотрят взаимодействие органов внутренних дел СНГ, противодействие киберпреступности, розыск особо опасных преступников, незаконный оборот новых наркотических веществ.

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Sputnik Узбекистан

в чолпон ате проходит заседание совета глав мвд стран снг участники заседания обсудят совместные меры по борьбе с преступностью кыргызстан