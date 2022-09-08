https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-tashkente-startoval-sammit-jenschin-rukovoditeley-parlamentov-stran-mejparlamenstkogo-soyuza-27878574.html
В Ташкенте стартовал саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза
В Ташкенте стартовал саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза
Саммит будет работать два дня.
2022-09-08T09:45+0500
2022-09-08T09:45+0500
2022-09-08T09:47+0500
политика
ташкент
саммит
парламентарии
женщины
межпарламентский союз
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В нем принимают участие председатель Сената Танзила Нарбаева, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова и другие женщины-парламентарии. Участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии. Кроме того, на саммите также будут обсуждаться вопросы снижения уязвимости девочек и женщин , в том числе в сфере репродуктивного здоровья, а также инициативы по стимулированию технологических инноваций в области цифровой экономики и труда. Саммит продолжит работу 9 сентября.
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в ташкенте стартовал саммит женщин-руководителей парламентов стран межпарламенсткого союза саммит будет работать два дня
в ташкенте стартовал саммит женщин-руководителей парламентов стран межпарламенсткого союза саммит будет работать два дня
В Ташкенте стартовал саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза
09:45 08.09.2022 (обновлено: 09:47 08.09.2022)
Саммит будет работать два дня.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Ташкенте стартовал 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран Межпарламентского союза. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В нем принимают участие председатель Сената Танзила Нарбаева, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова и другие женщины-парламентарии.
Участники встречи обсудят тему: "Парламентское лидерство: Прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания". В частности, стороны рассмотрят устранение рисков, препятствующих глобальному восстановлению после пандемии.
Кроме того, на саммите также будут обсуждаться вопросы снижения уязвимости девочек и женщин , в том числе в сфере репродуктивного здоровья, а также инициативы по стимулированию технологических инноваций в области цифровой экономики и труда. Саммит продолжит работу 9 сентября.