https://uz.sputniknews.ru/20220908/video-v-tashkente-proshel-kontsert-kolokolnogo-zvona-27906861.html

Видео: в Ташкенте прошел концерт колокольного звона

Видео: в Ташкенте прошел концерт колокольного звона

В Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся концерт в честь 150-летия образования Ташкентской епархии. 08.09.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана прошел концерт колокольного звона "Перезвон" под руководством руководителя Московской школы звонарей Ильи Дроздихина.На концерте были исполнены традиционные московские, ростовские и архангельские колокольные звоны.Своими впечатлениями о Ташкенте и узбекистанских слушателях поделился со Sputnik Илья Дроздихин.Как Ташкент встретил артиста? Как проходил концерт? Много ли слушателей он привлек? Обо всем этом – в нашем видео.

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