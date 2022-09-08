https://uz.sputniknews.ru/20220908/video-v-tashkente-proshel-kontsert-kolokolnogo-zvona-27906861.html
Видео: в Ташкенте прошел концерт колокольного звона
Видео: в Ташкенте прошел концерт колокольного звона
В Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся концерт в честь 150-летия образования Ташкентской епархии. 08.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-08T20:33+0500
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видео
ташкент
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музыка
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана прошел концерт колокольного звона "Перезвон" под руководством руководителя Московской школы звонарей Ильи Дроздихина.На концерте были исполнены традиционные московские, ростовские и архангельские колокольные звоны.Своими впечатлениями о Ташкенте и узбекистанских слушателях поделился со Sputnik Илья Дроздихин.Как Ташкент встретил артиста? Как проходил концерт? Много ли слушателей он привлек? Обо всем этом – в нашем видео.
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ташкент, концерт, музыка, видео
ташкент, концерт, музыка, видео
Видео: в Ташкенте прошел концерт колокольного звона
20:33 08.09.2022 (обновлено: 20:34 08.09.2022)
В Свято-Успенском кафедральном соборе состоялся концерт в честь 150-летия образования Ташкентской епархии.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в столице Узбекистана прошел концерт колокольного звона "Перезвон" под руководством руководителя Московской школы звонарей Ильи Дроздихина.
На концерте были исполнены традиционные московские, ростовские и архангельские колокольные звоны.
Своими впечатлениями о Ташкенте и узбекистанских слушателях поделился со Sputnik Илья Дроздихин.
Как Ташкент встретил артиста? Как проходил концерт? Много ли слушателей он привлек? Обо всем этом – в нашем видео
.