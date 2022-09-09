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Карл III, новый король Великобритании - фото
Карл III, новый король Великобритании - фото
Британский престол переходит к принцу Чарльзу, который вскоре будет коронован как король Карл III. Известные - и не очень - фотографии будущего короля - в нашей подборке.
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фото
великобритания
принц
королева елизавета
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фото принц чарльз королева елизавета ii карл iii принцесса диана гарри уильям камилла фотоподборка архив
фото принц чарльз королева елизавета ii карл iii принцесса диана гарри уильям камилла фотоподборка архив

Карл III, новый король Великобритании - фото

21:35 09.09.2022
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Королева Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет, скончалась. Британский престол переходит к ее сыну Чарльзу, который вскоре будет коронован как король Карл III. Известные - и не очень - фотографии будущего короля - в нашей подборке.
© AP Photo / Ben Stansall

Принц Чарльз на форе королевской короны в Палате Лордов, 10 мая 2022 года.

Принц Чарльз на форе королевской короны в Палате Лордов, 10 мая 2022 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ben Stansall

Принц Чарльз на форе королевской короны в Палате Лордов, 10 мая 2022 года.

© AFP 2022 / Central Press Photo LTD

Кронпринц Чарльз машет рукой родителям во время процессии в Лондоне, 11 ноября 1951 года.

Кронпринц Чарльз машет рукой родителям во время процессии в Лондоне, 11 ноября 1951 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Central Press Photo LTD

Кронпринц Чарльз машет рукой родителям во время процессии в Лондоне, 11 ноября 1951 года.

© AFP 2022 / Jane Barlow

Принц Уэльский, герцог Ротсей Чарльз во время визита в Ланаркшир, Шотландия, 7 сентября 2022 г.

Принц Уэльский, герцог Ротсей Чарльз во время визита в Ланаркшир, Шотландия, 7 сентября 2022 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Jane Barlow

Принц Уэльский, герцог Ротсей Чарльз во время визита в Ланаркшир, Шотландия, 7 сентября 2022 г.

© AFP 2022

Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной.

Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022

Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной.

© AFP 2022 / Andrew Milliga

Королева Елизавета II и принц Чарльз во время церемонии посадки деревьев в Шотландии, 1 октября 2021 г.

Королева Елизавета II и принц Чарльз во время церемонии посадки деревьев в Шотландии, 1 октября 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Andrew Milliga

Королева Елизавета II и принц Чарльз во время церемонии посадки деревьев в Шотландии, 1 октября 2021 г.

© AFP 2022 / Central Press Photo Ltd

Принц Чарльз и принцесса Анна катаются на картах в Виндзорском замке, июнь 1969 г.

Принц Чарльз и принцесса Анна катаются на картах в Виндзорском замке, июнь 1969 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Central Press Photo Ltd

Принц Чарльз и принцесса Анна катаются на картах в Виндзорском замке, июнь 1969 г.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Принц Чарльз во время визита в фермерский парк Котсворлд в Челтенхеме. Англия, 1 июля 2020 г.

Принц Чарльз во время визита в фермерский парк Котсворлд в Челтенхеме. Англия, 1 июля 2020 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Принц Чарльз во время визита в фермерский парк Котсворлд в Челтенхеме. Англия, 1 июля 2020 г.

© AFP 2022 / Central Press Photo Ltd

Принц Чарльз на борту вертолета Королевского флота, 21 октября 1972 г.

Принц Чарльз на борту вертолета Королевского флота, 21 октября 1972 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Central Press Photo Ltd

Принц Чарльз на борту вертолета Королевского флота, 21 октября 1972 г.

© AP Photo

Принц Чарльз во время визита в Джайпур, Индия, 31 марта 2006 г.

Принц Чарльз во время визита в Джайпур, Индия, 31 марта 2006 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Принц Чарльз во время визита в Джайпур, Индия, 31 марта 2006 г.

© AFP 2022

Королева Елизавета и принц Чарльз во время его инвеституры как Принца Уэльского 11 июля 1969 г.

Королева Елизавета и принц Чарльз во время его инвеституры как Принца Уэльского 11 июля 1969 г. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP 2022

Королева Елизавета и принц Чарльз во время его инвеституры как Принца Уэльского 11 июля 1969 г.

© AP Photo / Pius Utomi Ekpei/Pool

Визит принца в Нигерию, 8 ноября 2018 г.

Визит принца в Нигерию, 8 ноября 2018 г. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AP Photo / Pius Utomi Ekpei/Pool

Визит принца в Нигерию, 8 ноября 2018 г.

© AFP 2022

Принц Чарльз во время армейской тренировки, 16 января 1975 г.

Принц Чарльз во время армейской тренировки, 16 января 1975 г. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP 2022

Принц Чарльз во время армейской тренировки, 16 января 1975 г.

© AFP 2022

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, Букингемский дворец, 29 июля 1981 г.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, Букингемский дворец, 29 июля 1981 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, Букингемский дворец, 29 июля 1981 г.

© AFP 2022 / Johnny Eggitt

Принц Чарльз, принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, 19 августа 1995 г.

Принц Чарльз, принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, 19 августа 1995 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Johnny Eggitt

Принц Чарльз, принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, 19 августа 1995 г.

© AFP 2022 / Dylan Martinez

Принц Чарльз на Фолклендских островах.

Принц Чарльз на Фолклендских островах. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Dylan Martinez

Принц Чарльз на Фолклендских островах.

© AFP 2022 / Richard Pohle

Принцы Чарльз и Уильям во время визита в реабилитационный центр для военнослужащих в Лонгборо, 11 февраля 2020 г.

Принцы Чарльз и Уильям во время визита в реабилитационный центр для военнослужащих в Лонгборо, 11 февраля 2020 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Richard Pohle

Принцы Чарльз и Уильям во время визита в реабилитационный центр для военнослужащих в Лонгборо, 11 февраля 2020 г.

© AFP 2022 / Alastair Grant

Принц Чарльз и его невеста Камилла во время благословения их гражданского брака, 9 апреля 2005 г.

Принц Чарльз и его невеста Камилла во время благословения их гражданского брака, 9 апреля 2005 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Alastair Grant

Принц Чарльз и его невеста Камилла во время благословения их гражданского брака, 9 апреля 2005 г.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Принц Чарльз с женой Камиллой во время визита на Кубу, 26 марта 2019 г.

Принц Чарльз с женой Камиллой во время визита на Кубу, 26 марта 2019 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Принц Чарльз с женой Камиллой во время визита на Кубу, 26 марта 2019 г.

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