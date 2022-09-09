Карл III, новый король Великобритании - фото

Принц Чарльз на форе королевской короны в Палате Лордов, 10 мая 2022 года.
Принц Чарльз на форе королевской короны в Палате Лордов, 10 мая 2022 года.
Кронпринц Чарльз машет рукой родителям во время процессии в Лондоне, 11 ноября 1951 года.
Кронпринц Чарльз машет рукой родителям во время процессии в Лондоне, 11 ноября 1951 года.
Принц Уэльский, герцог Ротсей Чарльз во время визита в Ланаркшир, Шотландия, 7 сентября 2022 г.
Принц Уэльский, герцог Ротсей Чарльз во время визита в Ланаркшир, Шотландия, 7 сентября 2022 г.
Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной.
Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной.
Королева Елизавета II и принц Чарльз во время церемонии посадки деревьев в Шотландии, 1 октября 2021 г.
Королева Елизавета II и принц Чарльз во время церемонии посадки деревьев в Шотландии, 1 октября 2021 г.
Принц Чарльз и принцесса Анна катаются на картах в Виндзорском замке, июнь 1969 г.
Принц Чарльз и принцесса Анна катаются на картах в Виндзорском замке, июнь 1969 г.
Принц Чарльз во время визита в фермерский парк Котсворлд в Челтенхеме. Англия, 1 июля 2020 г.
Принц Чарльз во время визита в фермерский парк Котсворлд в Челтенхеме. Англия, 1 июля 2020 г.
Принц Чарльз на борту вертолета Королевского флота, 21 октября 1972 г.
Принц Чарльз на борту вертолета Королевского флота, 21 октября 1972 г.
Принц Чарльз во время визита в Джайпур, Индия, 31 марта 2006 г.
Принц Чарльз во время визита в Джайпур, Индия, 31 марта 2006 г.
Королева Елизавета и принц Чарльз во время его инвеституры как Принца Уэльского 11 июля 1969 г.
Королева Елизавета и принц Чарльз во время его инвеституры как Принца Уэльского 11 июля 1969 г.
Визит принца в Нигерию, 8 ноября 2018 г.
Визит принца в Нигерию, 8 ноября 2018 г.
Принц Чарльз во время армейской тренировки, 16 января 1975 г.
Принц Чарльз во время армейской тренировки, 16 января 1975 г.
Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, Букингемский дворец, 29 июля 1981 г.
Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер, Букингемский дворец, 29 июля 1981 г.
Принц Чарльз, принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, 19 августа 1995 г.
Принц Чарльз, принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри, 19 августа 1995 г.
Принц Чарльз на Фолклендских островах.
Принц Чарльз на Фолклендских островах.
Принцы Чарльз и Уильям во время визита в реабилитационный центр для военнослужащих в Лонгборо, 11 февраля 2020 г.
Принцы Чарльз и Уильям во время визита в реабилитационный центр для военнослужащих в Лонгборо, 11 февраля 2020 г.
Принц Чарльз и его невеста Камилла во время благословения их гражданского брака, 9 апреля 2005 г.
Принц Чарльз и его невеста Камилла во время благословения их гражданского брака, 9 апреля 2005 г.
Принц Чарльз с женой Камиллой во время визита на Кубу, 26 марта 2019 г.
Принц Чарльз с женой Камиллой во время визита на Кубу, 26 марта 2019 г.