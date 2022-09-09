Карл III, новый король Великобритании - фото

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Королева Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет, скончалась. Британский престол переходит к ее сыну Чарльзу, который вскоре будет коронован как король Карл III. Известные - и не очень - фотографии будущего короля - в нашей подборке.