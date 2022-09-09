Как правильно делать перерывы на работе: советы врача
Как делать перерывы во время работы, чтобы дать отдых телу и мозгу и эффективно восстановить силы, рассказывает врач-терапевт.
Чтобы перерыв во время работы не стал впустую потраченным временем, а помог восстановить силы, необходимо сменить обстановку, дать телу физическую нагрузку или позволить себе погрузиться в полную тишину, советует врач-терапевт Виктор Лишин.
"Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце", — объяснил Виктор Лишин в беседе с Ura.ru.
Как вариант, сходите в тренажерный зал, прокатитесь на тренажере, побейте грушу. Интенсивные физические упражнения универсальны для всех, заверил врач.
Важно во время перерыва не нагружать себя работой или умственной деятельностью - нужно кардинально сменить вид деятельности.
"Также не нужно наедаться, это очень плохо влияет на здоровье, живот становится тяжелым и потом придется сидеть с этой тяжестью. Лучше, если есть такая возможность, перекусывать чаще, выходить буквально на несколько минут", — добавил Лишин.
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