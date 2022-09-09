Как правильно делать перерывы на работе: советы врача

"Очень сильно вид отдыха связан с тем, какая у вас работа. Если это общение с людьми, то полезно погрузиться в тишину. Отдохнуть в кабинете, где никого нет, где можно просто помолчать, перевести дух. Если работа не связана с коммуницированием с людьми, то тогда полезно будет прогуляться, например, до какого-то кафе, ресторана, который находится вдали от офиса. Можно послушать музыку классическую, посидеть в парке на лавочке, посмотреть на что-то красивое, на солнце", — объяснил Виктор Лишин в беседе с Ura.ru.