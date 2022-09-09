https://uz.sputniknews.ru/20220909/kak-uzbekistan-torguet-so-stranami-shos---infografika-27945422.html
Как Узбекистан торгует со странами ШОС - инфографика
Как Узбекистан торгует со странами ШОС - инфографика
Развитие торговых отношений является одним из приоритетных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Кто является основными торговыми партнерами Узбекистана в ШОС - смотрите в инфографике Sputnik.
2022-09-09T20:42+0500
2022-09-09T20:42+0500
2022-09-09T20:42+0500
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инфографика товарооборот внутренний торговый оборот шос шанхайская организация сотрудничества китай россия казахстан кыргызстан индия таджикистан
инфографика товарооборот внутренний торговый оборот шос шанхайская организация сотрудничества китай россия казахстан кыргызстан индия таджикистан
Как Узбекистан торгует со странами ШОС - инфографика
Развитие торговых отношений является одним из приоритетных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Кто является основными торговыми партнерами Узбекистана в ШОС - смотрите в инфографике Sputnik.