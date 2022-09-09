Как Узбекистан торгует со странами ШОС - инфографика

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Развитие торговых отношений является одним из приоритетных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Кто является основными торговыми партнерами Узбекистана в ШОС - смотрите в инфографике Sputnik.