https://uz.sputniknews.ru/20220909/uzbekistan-vydvinul-ryad-vajnyx-ekonomicheskix-initsiativ-v-ramkax-shos--ekspert-27931315.html

Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС - обзор

Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС - обзор

Эксперт Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков проанализировал основные инициативы, которые выдвинул Узбекистан в ШОС для развития экономики.

2022-09-09T18:37+0500

2022-09-09T18:37+0500

2022-09-09T18:50+0500

экономика

шос

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) запомнится значимыми экономическими инициативами, которые выдвинула республика. Поэтому одной из самых важных тем предстоящего саммита глав государств ШОС в Самарканде станет сотрудничество в сфере экономики. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шавката Алимбекова, Узбекистан выдвинул целый ряд экономических инициатив. В частности, республика предложила разработать совместный "План действий по поощрению взаимных инвестиций" для смягчения мировых финансовых и экономических потрясений.Кроме этого, на саммите собираются подписать "Программу развития внутрирегиональной торговли ШОС". Это позволит еще больше нарастить взаимную торговлю и повысить экономический потенциал всех членов Организации, объясняет эксперт.Также на саммите в Самарканде могут принять "Программу стимулирования промышленной кооперации", уточнил Алимбеков. Данная мера поможет создать новые рабочие места и расширить экспорт продукции с добавленной стоимостью в третьи страны.Он также отметил, что Узбекистан поддерживает взаимосвязанность регионов Центральной и Южной Азии - в том числе через строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". Этот маршрут не только расширит логистические возможности стран-участниц ШОС, но и поможет мирному восстановлению Афганистана и расширению торгово-экономических связей по направлению "Север-Юг".Алимбеков особо выделил предлагаемую Узбекистаном дорожную карту по реализации "Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров". Карта позволит сформировать новые региональные транспортные и транзитные коридоры, а также расширить географию рынков сбыта.

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