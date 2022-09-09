https://uz.sputniknews.ru/20220909/uzbekistan-vydvinul-ryad-vajnyx-ekonomicheskix-initsiativ-v-ramkax-shos--ekspert-27931315.html
Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС - обзор
Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС - обзор
Эксперт Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков проанализировал основные инициативы, которые выдвинул Узбекистан в ШОС для развития экономики.
2022-09-09T18:37+0500
2022-09-09T18:37+0500
2022-09-09T18:50+0500
экономика
шос
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) запомнится значимыми экономическими инициативами, которые выдвинула республика. Поэтому одной из самых важных тем предстоящего саммита глав государств ШОС в Самарканде станет сотрудничество в сфере экономики. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Шавката Алимбекова, Узбекистан выдвинул целый ряд экономических инициатив. В частности, республика предложила разработать совместный "План действий по поощрению взаимных инвестиций" для смягчения мировых финансовых и экономических потрясений.Кроме этого, на саммите собираются подписать "Программу развития внутрирегиональной торговли ШОС". Это позволит еще больше нарастить взаимную торговлю и повысить экономический потенциал всех членов Организации, объясняет эксперт.Также на саммите в Самарканде могут принять "Программу стимулирования промышленной кооперации", уточнил Алимбеков. Данная мера поможет создать новые рабочие места и расширить экспорт продукции с добавленной стоимостью в третьи страны.Он также отметил, что Узбекистан поддерживает взаимосвязанность регионов Центральной и Южной Азии - в том числе через строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". Этот маршрут не только расширит логистические возможности стран-участниц ШОС, но и поможет мирному восстановлению Афганистана и расширению торгово-экономических связей по направлению "Север-Юг".Алимбеков особо выделил предлагаемую Узбекистаном дорожную карту по реализации "Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров". Карта позволит сформировать новые региональные транспортные и транзитные коридоры, а также расширить географию рынков сбыта.
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шос шанхайская организация сотрудничества центральная азия какие инициативы узбекистан предложил что экономика торговля север юг афганистан железная дорога жд проект шавкат алимбеков
шос шанхайская организация сотрудничества центральная азия какие инициативы узбекистан предложил что экономика торговля север юг афганистан железная дорога жд проект шавкат алимбеков
Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС - обзор
18:37 09.09.2022 (обновлено: 18:50 09.09.2022)
Эксперт Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков проанализировал основные инициативы, которые выдвинул Узбекистан в ШОС для развития экономики.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) запомнится значимыми экономическими инициативами, которые выдвинула республика. Поэтому одной из самых важных тем предстоящего саммита глав государств ШОС в Самарканде станет сотрудничество в сфере экономики. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии Шавкат Алимбеков, сообщает корреспондент Sputnik.
По итогам 2021 года рост внешней торговли стран-членов ШОС вырос на 33%, превысив $8 трлн, а внутренний товарооборот между государствами-членами увеличился почти на 40% - до $768 млрд., - напомнил эксперт.
По словам Шавката Алимбекова, Узбекистан выдвинул целый ряд экономических инициатив. В частности, республика предложила разработать совместный "План действий по поощрению взаимных инвестиций" для смягчения мировых финансовых и экономических потрясений.
Кроме этого, на саммите собираются подписать "Программу развития внутрирегиональной торговли ШОС". Это позволит еще больше нарастить взаимную торговлю и повысить экономический потенциал всех членов Организации, объясняет эксперт.
Также на саммите в Самарканде могут принять "Программу стимулирования промышленной кооперации", уточнил Алимбеков. Данная мера поможет создать новые рабочие места и расширить экспорт продукции с добавленной стоимостью в третьи страны.
"Стран-участниц ШОС на протяжении многовековой истории объединял Великий шелковый путь, выступавший главной артерией доставки товаров с Востока на Запад и обратно. В этом направлении очень перспективным выглядит реализация проекта железнодорожного сообщения "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"", - считает Шавкат Алимбеков.
Он также отметил, что Узбекистан поддерживает взаимосвязанность регионов Центральной и Южной Азии - в том числе через строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". Этот маршрут не только расширит логистические возможности стран-участниц ШОС, но и поможет мирному восстановлению Афганистана и расширению торгово-экономических связей по направлению "Север-Юг".
Алимбеков особо выделил предлагаемую Узбекистаном дорожную карту по реализации "Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров". Карта позволит сформировать новые региональные транспортные и транзитные коридоры, а также расширить географию рынков сбыта.
"Таким образом, принимая во внимание значение и количество ряда концептуальных документов, которые утвердят лидеры, можно констатировать, что, итоги саммита станут определяющими в развитии ШОС в третьем десятилетии ее молодой истории", - заключил Алимбеков.