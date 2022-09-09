https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27915005.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-09T10:59+0500
2022-09-09T10:59+0500
2022-09-09T10:59+0500
общество
узгидромет
погода
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533755_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_130f15c188b81ba2c39b892b3682f8ea.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в Каракалпакстане и Хорезмской области утром местами возможен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, на севере 23-28 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 23-28 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7ec97d3b83cc2b74ab6a3765099ecac1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды на пятницу 9 сентября ташкент узбекистан бухара фергана навои самарканд
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды на пятницу 9 сентября ташкент узбекистан бухара фергана навои самарканд
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в Каракалпакстане и Хорезмской области утром местами возможен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, на севере 23-28 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 23-28 градусов.