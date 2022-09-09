https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27915005.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-09T10:59+0500

2022-09-09T10:59+0500

2022-09-09T10:59+0500

общество

узгидромет

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в Каракалпакстане и Хорезмской области утром местами возможен небольшой дождь. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, на севере 23-28 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 23-28 градусов.

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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды на пятницу 9 сентября ташкент узбекистан бухара фергана навои самарканд