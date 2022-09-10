https://uz.sputniknews.ru/20220910/britaniya-i-ee-monarxiya--pod-udarom-27966081.html

Британия и ее монархия — под ударом

Британия и ее монархия — под ударом

Оказавшись на престоле, новый король сталкивается с целым рядом проблем.

2022-09-10T20:16+0500

2022-09-10T20:16+0500

2022-09-10T20:16+0500

колумнисты

великобритания

монархия

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Сегодня в 11 часов утра по лондонскому времени Карл Третий будет официально провозглашен королем, о чем по старой традиции с галереи Сент-Джеймского дворца торжественно оповестит всех глава геральдической службы Соединенного Королевства. Это решение особого совета по восшествию на престол, который созывается после кончины монарха, последовательно оглашается в Лондонском Сити, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Торжественная коронация состоится через несколько месяцев, но это уже церемониальные детали, которые расписаны еще в те годы, когда Елизавета Вторая была полна жизненных сил. Так что сейчас идет выполнение расписанной по дням и часам программы прощания с усопшим монархом, пишет колумнист РИА Новости Александр Хабаров.Оказавшись на престоле, новый король сталкивается с целым рядом проблем. Ни для кого не секрет, что своим выживанием институт монархии в Великобритании во многом обязан личности покойной королевы Елизаветы Второй. Уинстон Черчилль, познакомившись с маленькой Лилибет, как ее называли в семье с подачи деда, короля Георга Пятого, сразу отметил: "эта девочка с характером". Королева отличалась сдержанностью, самодисциплиной и чувством ответственности за свои действия — эти качества помогли завоевать ей авторитет среди политиков и простых граждан. Один из главных вопросов, который задают сегодня в Британии, — сумеет ли удержать планку ее уже немолодой 74-летний сын, чей устоявшийся характер и слабости здесь хорошо знают.До кончины королевы опросы общественного мнения в Великобритании несколько лет подряд показывали, что наследник престола принц Чарльз был стабильно менее популярен, чем его старший сын Уильям. В мае этого года лишь 19 процентов опрошенных давали ему положительную оценку, тогда как за Уильяма были 59 процентов и 37 процентов считали, что именно он, а не его отец, должен стать королем, за Чарльзом причитающийся ему престол оставляли 34 процента. И тому есть немало причин. Первая лежит на поверхности: скандальный развод с "народной принцессой" Дианой и ее трагическая гибель, которая вызвала столько подозрений. На репутацию будущего монарха эта история легла очень клейким пятном, до конца смыть которое не удалось даже спустя десятилетия. Вывернутая наизнанку и расписанная в деталях история сделала его уязвимым.Вокруг нынешнего короля никогда не было того таинственного ореола власти, за которым можно скрыть многое, оставляя на поверхности тщательно режиссированный имидж. Возможно, это произошло потому, что долгие годы он не был полноценным хозяином своей судьбы, хотя это участь многих венценосных особ. Бывший король Испании Хуан-Карлос вообще был в юности де-факто взят в заложники диктатором Франко, при этом сыграл решающую роль трансформации страны после его смерти и создал из ничего свой авторитет.За десятилетия, проведенные в качестве наследника престола, Чарльз ничем выдающимся не отличился. Все знают о его любви к искусству, садоводству и стремлении спасти планету от экологических бед. Знакомые с ним лично утверждают, что он чрезвычайно приятный собеседник и обходительный человек, но этого недостаточно для того, чтобы приблизиться к тому уровню восприятия в обществе, который сумела сохранить за собой королева Елизавета.Публичные высказывания будущего монарха на волнующие его темы мало что ему принесли и воспринимаются, скорее, как угроза нарушения конституционных норм, которые предписывают британским монархам не вмешиваться в политику. Несмотря на то, что перед ними должны еженедельно отчитываться премьер-министры, им доставляют коробки с документами о состоянии внутренних и международных дел, сидящий на троне не должен публично выражать собственное мнение. В британском политическом истеблишменте витают опасения, а будет ли в состоянии Карл Третий справиться с искушением высказаться и остаться, как ему положено, выше политики. В одном из недавних интервью он обещал, что взойдя на престол, не будет нарушать устоявшиеся правила. "Он очень страстный и увлекающийся человек, но у него есть глубочайшее уважение Конституции и понимание роли института монархии в жизни страны. Он не позволит себе ничего, что угрожает системе", — пишет лондонская "Таймс", цитируя источник в окружении нового короля.Даже если это будет так, то сумеет ли Карл Третий удержать в узде своих родственников, изрядно попортивших репутацию семьи. Да и сам король попал в неприятную историю, когда журналисты обвинили его в том, что он торговал государственными привилегиями. Скотленд Ярд начал расследовать обстоятельства, при которых одному миллиардеру из Саудовской Аравии были обещаны британское гражданство и даже звание рыцаря в обмен на пожертвования в благотворительные фонды тогда еще принца Чарльза.Рейтинг его младшего брата Эндрю — минус 80 процентов, прежде всего из-за скандала с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней американки. Позорное дело удалось замять с большим трудом, выплатив многомиллионную компенсацию из личных средств Елизаветы Второй. Даже ультрамонархическая газета "Дейли Мейл" писала тогда: "Королевская семья ослабла из-за безответственного поведения ее членов, которым не хватает мудрости королевы. Монархия может пережить много скандалов, но выживание ей не гарантировано. Если королева была вынуждена платить за принца Эндрю, чтобы замолчала изнасилованная в несовершеннолетнем возрасте женщина, из убогого скандала дело превращается в катастрофу для монархии".Что же говорить о тех в Британии, кто считает монархию атавизмом. В канун торжественного празднования 70-летнего пребывания на престоле Елизаветы Второй, склонная к республиканским взглядам газета "Гардиан" вынесла свой приговор: "Королева умело провела монархию через бурю скандалов, начиная со смерти принцессы Дианы, разводов своих детей и заканчивая отлетом герцога и герцогини Сассекских (Гарри и Меган Маркл)… Этот юбилей мог стать прекрасным завершением всей этой королевской бессмыслицы. Разве это не лучшее время вернуть суверенитет, обещанный Брекситом, людям, кому он по праву принадлежит. Елизавета Последняя должна получить исторические проводы, ее карета и корона отправились бы на склад, а шесть ее дворцов открылись бы как интересные музеи".Карл Третий становиться экспонатом явно не готов. Его амбиции в том, чтобы доказать: он способен не хуже матери управлять доставшейся ему в наследство "фирмой". Утверждают, что именно он стоял за лишением опозорившегося принца Эндрю титулов и полномочий. Также жестко он ведет себя в отношении младшего сына Гарри. В своем первом телевизионном обращении в новом качестве Карл заявил, что наследник престола Уильям получает титул принца Уэльского, но Гарри и его супруге Меган не досталось ничего, кроме "любви" короля. Теперь надо ждать выхода обещанных сенсационных мемуаров Гарри. Меган Маркл недавно заявила, что ее муж чувствует себя "отрезанным от отца". После смерти Елизаветы Второй эта дистанция только увеличилась.По слухам из его окружения, Карл Третий выступает за "оптимизацию" монархии: ее представительские функции должны выполняться меньшим числом проверенных участников семейного дела. Вопрос в том, обладает ли он сам достаточными качествами для того, чтобы этот процесс организовать.

великобритания

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Александр Хабаров

Александр Хабаров

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