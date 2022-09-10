https://uz.sputniknews.ru/20220910/u-jiteley-evropy-budut-neslyxannye-problemy-s-urojaem--ekonomist-27952126.html
У жителей Европы будут неслыханные проблемы с урожаем — экономист
У жителей Европы будут неслыханные проблемы с урожаем — экономист
ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций.
2022-09-10T11:21+0500
2022-09-10T11:21+0500
2022-09-10T11:21+0500
в мире
европа
урожай
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли."Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться", — заявил Черников.“Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.Читайте также:Что ждет Запад после установления предельных цен на российскую нефть?
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у жителей европы будут неслыханные проблемы с урожаем ес столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из за засухи и санкций
у жителей европы будут неслыханные проблемы с урожаем ес столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из за засухи и санкций
У жителей Европы будут неслыханные проблемы с урожаем — экономист
Экономист Черников заявил, что ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи и санкций
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил
агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в европейском регионе приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше такие проблемы решались с помощью международной торговли.
"Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться", — заявил Черников.
“Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — заключил он.