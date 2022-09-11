https://uz.sputniknews.ru/20220911/27991291.html

Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" длился пять вечеров - он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября.

2022-09-11T20:56+0500

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собор

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орган

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Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.Как прошел фестиваль, смотрите в фотоленте наших коллег.

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собор фрески и орган как проходил фестиваль органные вечера в пицунде viii фестиваль органные вечера в пицунде длился пять вечеров он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября