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Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде
Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде
VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" длился пять вечеров - он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября.
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фото
собор
фрески
орган
фестиваль
концерт
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Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.Как прошел фестиваль, смотрите в фотоленте наших коллег.
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собор фрески и орган как проходил фестиваль органные вечера в пицунде viii фестиваль органные вечера в пицунде длился пять вечеров он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября
собор фрески и орган как проходил фестиваль органные вечера в пицунде viii фестиваль органные вечера в пицунде длился пять вечеров он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября

Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

20:56 11.09.2022
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VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" длился пять вечеров - он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября.
Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.
В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.
В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.
Как прошел фестиваль, смотрите в фотоленте наших коллег.
© Sputnik / Томас Тхайцук

VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в концертном зале Пицундского собора 5 сентября.

VIII Фестиваль &quot;Органные вечера в Пицунде&quot; открылся в концертном зале Пицундского собора 5 сентября. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в концертном зале Пицундского собора 5 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале участвовали десять музыкантов и вокалистов из Абхазии и России.

В фестивале участвовали десять музыкантов и вокалистов из Абхазии и России. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале участвовали десять музыкантов и вокалистов из Абхазии и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль &quot;Органные вечера в Пицунде&quot; не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" не проводился в последние два года из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалистам аккомпанировал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.

Вокалистам аккомпанировал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалистам аккомпанировал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам орган был установлен в пицундском соборе в 1975 году. Его высота 11 метров, вес - 20 тонн.

Сам орган был установлен в пицундском соборе в 1975 году. Его высота 11 метров, вес - 20 тонн. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам орган был установлен в пицундском соборе в 1975 году. Его высота 11 метров, вес - 20 тонн.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На органе установлено 4500 трубок, 59 регистров, 3 мануала и клавиатуры для ног.

На органе установлено 4500 трубок, 59 регистров, 3 мануала и клавиатуры для ног. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На органе установлено 4500 трубок, 59 регистров, 3 мануала и клавиатуры для ног.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместимость концертного зала пицундского храма составляет 365 мест.

Вместимость концертного зала пицундского храма составляет 365 мест. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместимость концертного зала пицундского храма составляет 365 мест.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Профессиональные музыканты отмечают великолепную акустику в концертном зале собора.

Профессиональные музыканты отмечают великолепную акустику в концертном зале собора. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Профессиональные музыканты отмечают великолепную акустику в концертном зале собора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лауреат премии правительства Москвы и международных конкурсов Елены Симонянц на открытии фестиваля "Органные вечера в Пицунде".

Лауреат премии правительства Москвы и международных конкурсов Елены Симонянц на открытии фестиваля &quot;Органные вечера в Пицунде&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лауреат премии правительства Москвы и международных конкурсов Елены Симонянц на открытии фестиваля "Органные вечера в Пицунде".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты представили ценителям классического искусства произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучо Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Джорджа Гершвина.

Артисты представили ценителям классического искусства произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучо Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Джорджа Гершвина. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты представили ценителям классического искусства произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучо Вивальди, Людвига Ван Бетховена, Джорджа Гершвина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Органистка Московского римско-католического собора Марина Амельченко на открытии фестиваля "Органные вечера в Пицунде".

Органистка Московского римско-католического собора Марина Амельченко на открытии фестиваля &quot;Органные вечера в Пицунде&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Органистка Московского римско-католического собора Марина Амельченко на открытии фестиваля "Органные вечера в Пицунде".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" завершился гала-концертом 10 сентября.

Фестиваль &quot;Органные вечера в Пицунде&quot; завершился гала-концертом 10 сентября. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" завершился гала-концертом 10 сентября.

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