https://uz.sputniknews.ru/20220911/ekspert-rasskazal-kakie-grajdanskie-samolety-budet-proizvodit-rossiya-27988104.html

Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия

Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации.

2022-09-11T20:16+0500

2022-09-11T20:16+0500

2022-09-11T20:16+0500

видео

россия

эксперт

самолет

форум

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президент

владимир путин

гражданская авиация

авиация

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Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320". Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперт рассказал какие гражданские самолеты будет производить россия на восточном экономическом форуме президент россии владимир путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации