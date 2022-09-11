https://uz.sputniknews.ru/20220911/ekspert-rasskazal-kakie-grajdanskie-samolety-budet-proizvodit-rossiya-27988104.html
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации.
2022-09-11T20:16+0500
2022-09-11T20:16+0500
2022-09-11T20:16+0500
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Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320". Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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эксперт рассказал какие гражданские самолеты будет производить россия на восточном экономическом форуме президент россии владимир путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации
эксперт рассказал какие гражданские самолеты будет производить россия на восточном экономическом форуме президент россии владимир путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации
Эксперт рассказал, какие гражданские самолеты будет производить Россия
На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о системном перевооружении российской гражданской авиации.
Самым перспективным для России станет производство среднемагистрального самолета МС-21, поделился своим мнением в интервью главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.
Эта модель, как считает эксперт, может превзойти даже свои западные аналоги "Боинг 737" и "Aэробус A320".
Какие ещё модели воздушного транспорта могут появится в ближайшее десятилетие? Смогут ли российские разработчики производить дальнемагистральные авиалайнеры? С кем собирается сотрудничать Россия в производстве самолетов? Обо всем этом смотрите в нашем видео.