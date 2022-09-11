https://uz.sputniknews.ru/20220911/kakie-prirodnye-antibiotiki-neobxodimo-prinimat-v-sezon-prostud-27993886.html
Какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд
Какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд
Диетологи заявляют, что подготовиться к встрече с сезонными инфекциями можно с помощью некоторых продуктов. Что необходимо включить в свой рацион для "активизации" иммуной системы - читайте в нашем материале.
2022-09-11T22:00+0500
2022-09-11T22:00+0500
2022-09-11T22:00+0500
это интересно
антибиотики
природа
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Для профилактики простудных заболеваний можно использовать природные антибиотики, они помогают усилить иммунную защиту организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.Кроме того, защитить организм в сезон простуд поможет базилик, продолжила она.Однако в случае простудного заболевания чеснок и базилик не могут заменить лекарства, назначенные врачом, подчеркнула она.
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какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд диетологи заявляют что подготовиться к встрече с сезонными инфекциями можно с помощью некоторых продуктов что необходимо включить в свой рацион для активизации иммуной системы чеснок польза чеснока природный антибиотик какой какие что в чем польза чеснока как есть чеснок чтобы не болеть рецепты с чесноком как помогает чеснок иммуной системе иммунитет какие продукты помогают поднять иммунитет в период болезней период простуд
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Какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд
Диетологи заявляют, что подготовиться к встрече с сезонными инфекциями можно с помощью некоторых продуктов. Что необходимо включить в свой рацион для "активизации" иммуной системы - читайте в нашем материале.
Для профилактики простудных заболеваний можно использовать природные антибиотики, они помогают усилить иммунную защиту организма, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Татьяна Залетова.
"Природные антибиотики можно использовать в качестве профилактических средств. Самым известным из них является чеснок: всем в детстве говорили, что его надо есть. Исследования показали, что чеснок действительно может активировать нашу иммунную систему и усилить ее возможности в борьбе с вирусами. Активнее всего надо есть чеснок перед осенним простудным периодом и во время него", – посоветовала Залетова.
Кроме того, защитить организм в сезон простуд поможет базилик, продолжила она.
"Еще к популярным природным антибиотикам можно отнести базилик. Он обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями", – добавила специалист.
Однако в случае простудного заболевания чеснок и базилик не могут заменить лекарства, назначенные врачом, подчеркнула она.
"Природные антибиотики дают достаточно низкую степень защиты от инфекции, поэтому они не могут быть полноценной альтернативой препаратам, которые назначил врач. Если вам выписали лекарство, то заменять его природными средствами – это небезопасная практика. Природные антибиотики – это вспомогательные средства, а не основные", – пояснила Залетова.