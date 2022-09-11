https://uz.sputniknews.ru/20220911/kakie-prirodnye-antibiotiki-neobxodimo-prinimat-v-sezon-prostud-27993886.html

Какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд

Какие природные антибиотики необходимо принимать в сезон простуд

Диетологи заявляют, что подготовиться к встрече с сезонными инфекциями можно с помощью некоторых продуктов. Что необходимо включить в свой рацион для "активизации" иммуной системы - читайте в нашем материале.

2022-09-11T22:00+0500

2022-09-11T22:00+0500

2022-09-11T22:00+0500

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антибиотики

природа

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Для профилактики простудных заболеваний можно использовать природные антибиотики, они помогают усилить иммунную защиту организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.Кроме того, защитить организм в сезон простуд поможет базилик, продолжила она.Однако в случае простудного заболевания чеснок и базилик не могут заменить лекарства, назначенные врачом, подчеркнула она.

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