https://uz.sputniknews.ru/20220911/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27975857.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-11T10:45+0500

2022-09-11T10:45+0500

2022-09-11T10:46+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей утром возможен небольшой дождь. Также в Ферганской долине местами возможен дождь, гроза. Температура по стране колеблется в пределах 23-28 градусов, усиление ветра до 15-18 м/с, местами с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте утром возможен небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 15-17 м/с. Температура в столице страны поднимется до 23-25 градусов.В горных районах страны местами дождь, в высокогорьях (выше 2500 м) возможен переход в снег. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 18-23 градусов.

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