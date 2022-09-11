https://uz.sputniknews.ru/20220911/uzbekistan-dostavil-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi-afganistanu--foto-27977291.html

Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото

Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото

Гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям, находящихся в трудном положении.

2022-09-11T11:24+0500

2022-09-11T11:24+0500

2022-09-11T11:24+0500

общество

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

груз

семья

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан отправил 58 тонн гуманитарной помощи Афганистану. Она включает в себя продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Известно, что в этот раз гуманитарная помощь была непосредственно распределена между семьями, которые проживают в тяжелых условиях. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборы, каждый из которых включал в себя:В другие регионы Афганистана гумпомощь будет доставлена 11-12 сентября.Напомним: в июне Узбекистан направил в Афганистан 74 тонны гуманитарной помощи.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи афганистану гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям находящихся в трудном положении