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https://uz.sputniknews.ru/20220911/uzbekistan-dostavil-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi-afganistanu--foto-27977291.html
Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото
Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото
Гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям, находящихся в трудном положении.
2022-09-11T11:24+0500
2022-09-11T11:24+0500
общество
узбекистан
афганистан
гуманитарная помощь
груз
семья
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан отправил 58 тонн гуманитарной помощи Афганистану. Она включает в себя продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.Гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Известно, что в этот раз гуманитарная помощь была непосредственно распределена между семьями, которые проживают в тяжелых условиях. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборы, каждый из которых включал в себя:В другие регионы Афганистана гумпомощь будет доставлена 11-12 сентября.Напомним: в июне Узбекистан направил в Афганистан 74 тонны гуманитарной помощи.
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узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи афганистану гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям находящихся в трудном положении
узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи афганистану гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям находящихся в трудном положении

Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото

11:24 11.09.2022
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Гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям, которые находятся в трудном положении.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан отправил 58 тонн гуманитарной помощи Афганистану. Она включает в себя продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
Гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Известно, что в этот раз гуманитарная помощь была непосредственно распределена между семьями, которые проживают в тяжелых условиях. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборы, каждый из которых включал в себя:
50 кг муки;
25 кг риса;
10 кг сахара;
10 л масла;
10 банок тушенки;
10 банок варенья;
две коробки макарон;
две коробки лапши.
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
1/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
2/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
3/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
4/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
5/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
6/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
7/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
Афғон халқига инсонпарварлик ёрдами юборилди - Sputnik Узбекистан
8/8
© Фото: Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
В другие регионы Афганистана гумпомощь будет доставлена 11-12 сентября.
Напомним: в июне Узбекистан направил в Афганистан 74 тонны гуманитарной помощи.
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