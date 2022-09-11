Узбекистан доставил очередную партию гуманитарной помощи Афганистану — фото
Гуманитарный груз раздали непосредственно афганским семьям, которые находятся в трудном положении.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан отправил 58 тонн гуманитарной помощи Афганистану. Она включает в себя продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.
Гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Известно, что в этот раз гуманитарная помощь была непосредственно распределена между семьями, которые проживают в тяжелых условиях. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборы, каждый из которых включал в себя:
50 кг муки;
25 кг риса;
10 кг сахара;
10 л масла;
10 банок тушенки;
10 банок варенья;
две коробки макарон;
две коробки лапши.
В другие регионы Афганистана гумпомощь будет доставлена 11-12 сентября.
Напомним: в июне Узбекистан направил в Афганистан 74 тонны гуманитарной помощи.