https://uz.sputniknews.ru/20220911/v-aeroportu-tashkenta-proizoshlo-zadymlenie---podrobnosti-27984991.html

В аэропорту Ташкента произошло задымление - подробности

В аэропорту Ташкента произошло задымление - подробности

О том, что произошло в международном аэропорту столицы - читайте в нашем материале.

2022-09-11T14:49+0500

2022-09-11T14:49+0500

2022-09-11T14:49+0500

общество

аэропорт

ташкент

аэропорт ташкента

аэропорт ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/04/26814870_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_91aafa7ac24d7bfa1070761cddeabde6.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В воскресенье в терминале вылета международных авиалиний столичного аэропорта произошло задымление. Пассажиров и сотрудников аэропорта экстренно эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.По сообщению пресс-службы, на место оперативно прибыли прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" – дежурные расчеты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и Служба авиационной безопасности (САБ).По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание источника бесперебойного питания на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. Таким образом, было принято решение временно обесточить здание, чтобы устранить причины замыкания.Таким образом, будут задержаны три рейса до Москвы, Алматы и Нур-Султана. Известно, что службы аэропорта делают все возможное для скорейшего возобновления его работы. В данное время большая часть терминала уже подключена к электросети.Также сообщается, что терминал прилета международных авиалиний и терминал внутренних авиалиний функционируют в штатном режиме.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в аэропорту ташкента произошло задымление подробности что произошло в международном аэропорту столицы пожар дым эвакуировали людей что случилось что загорелось какие рейсы отложены