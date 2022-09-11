https://uz.sputniknews.ru/20220911/v-aeroportu-tashkenta-proizoshlo-zadymlenie---podrobnosti-27984991.html
В аэропорту Ташкента произошло задымление - подробности
В аэропорту Ташкента произошло задымление - подробности
О том, что произошло в международном аэропорту столицы - читайте в нашем материале.
2022-09-11T14:49+0500
2022-09-11T14:49+0500
2022-09-11T14:49+0500
общество
аэропорт
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аэропорт ташкента
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В воскресенье в терминале вылета международных авиалиний столичного аэропорта произошло задымление. Пассажиров и сотрудников аэропорта экстренно эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.По сообщению пресс-службы, на место оперативно прибыли прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" – дежурные расчеты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и Служба авиационной безопасности (САБ).По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание источника бесперебойного питания на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. Таким образом, было принято решение временно обесточить здание, чтобы устранить причины замыкания.Таким образом, будут задержаны три рейса до Москвы, Алматы и Нур-Султана. Известно, что службы аэропорта делают все возможное для скорейшего возобновления его работы. В данное время большая часть терминала уже подключена к электросети.Также сообщается, что терминал прилета международных авиалиний и терминал внутренних авиалиний функционируют в штатном режиме.
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в аэропорту ташкента произошло задымление подробности что произошло в международном аэропорту столицы пожар дым эвакуировали людей что случилось что загорелось какие рейсы отложены
в аэропорту ташкента произошло задымление подробности что произошло в международном аэропорту столицы пожар дым эвакуировали людей что случилось что загорелось какие рейсы отложены
В аэропорту Ташкента произошло задымление - подробности
О том, что произошло в международном аэропорту столицы - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
В воскресенье в терминале вылета международных авиалиний столичного аэропорта произошло задымление. Пассажиров и сотрудников аэропорта экстренно эвакуировали. Об этом сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
По сообщению пресс-службы, на место оперативно прибыли прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" – дежурные расчеты Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и Служба авиационной безопасности (САБ).
По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание источника бесперебойного питания на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. Таким образом, было принято решение временно обесточить здание, чтобы устранить причины замыкания.
"Задымление началось в подвале около 10.30 утра. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города, задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10.40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания", - рассказал директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев.
Таким образом, будут задержаны три рейса до Москвы, Алматы и Нур-Султана. Известно, что службы аэропорта делают все возможное для скорейшего возобновления его работы. В данное время большая часть терминала уже подключена к электросети.
Также сообщается, что терминал прилета международных авиалиний и терминал внутренних авиалиний функционируют в штатном режиме.