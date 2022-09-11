https://uz.sputniknews.ru/20220911/voyko-pochemu-ssha-ne-mogut-priznat-rossiyu-sponsorom-terrorizma-27983774.html

Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?

Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?

Ситуация в Великобритании становится все более трудной.

2022-09-11T15:30+0500

2022-09-11T15:30+0500

2022-09-11T15:30+0500

видео

сша

россия

спонсор

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Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить проблемы, существующие в Соединенном Королевстве, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. При этом население страны уже требует правительство отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, добавляет она. Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан

войко почему сша не могут признать россию спонсором терроризма ситуация в великобритании становится все более трудной