https://uz.sputniknews.ru/20220911/voyko-pochemu-ssha-ne-mogut-priznat-rossiyu-sponsorom-terrorizma-27983774.html
Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
Ситуация в Великобритании становится все более трудной.
2022-09-11T15:30+0500
2022-09-11T15:30+0500
2022-09-11T15:30+0500
видео
сша
россия
спонсор
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Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить проблемы, существующие в Соединенном Королевстве, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. При этом население страны уже требует правительство отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, добавляет она. Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
войко почему сша не могут признать россию спонсором терроризма ситуация в великобритании становится все более трудной
войко почему сша не могут признать россию спонсором терроризма ситуация в великобритании становится все более трудной
Войко: почему США не могут признать Россию спонсором терроризма?
Ситуация в Великобритании становится все более трудной.
Лиз Трасс, новый премьер-министр страны, вряд ли сможет решить проблемы, существующие в Соединенном Королевстве, рассказала в интервью "Sputnik на русском" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
При этом население страны уже требует правительство отказаться от антироссийских санкций и поставок оружия Украине, добавляет она.
Изменится ли политика британского правительства? Как будут складываться российско-британские отношения? Почему Запад не может признать Россию спонсором терроризма? Обо всем этом смотрите в нашем видео.