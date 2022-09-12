https://uz.sputniknews.ru/20220912/bolshe-parkovochnyx-mest-usloviya-dlya-provojayuschix-fudzony-kak-izmenitsya-aeroport-tashkenta-28024108.html

Больше парковочных мест, условия для провожающих, фудзоны: как изменится аэропорт Ташкента

Больше парковочных мест, условия для провожающих, фудзоны: как изменится аэропорт Ташкента

Парковку перед залом вылета расширили до 333 мест за счет демонтажа навеса и торговых точек. Первые десять минут на парковке будут бесплатными.

2022-09-12T19:05+0500

2022-09-12T19:05+0500

2022-09-12T19:05+0500

общество

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В международном аэропорту "Ташкент" после реконструкции открыли три автомобильные стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports."Парковка перед залом вылета расширена с 214 до 333 парковочных мест. Площадь увеличилась за счет демонтажа навеса и торговых точек, а также изменения конфигурации линии заезда для автобусов и такси", - отмечается в сообщении пресс-службы.Что касается зала прилета, перед ним появилась новая автостоянка, рассчитанная на 175 мест. В целом, по данным пресс-службы, новый проект привокзальной площади позволил увеличить количество парковочных мест на 187% — с 336 до 630 мест.Говоря об оплате за парковку, Uzbekistan Airports установил несколько тарифов. Час на трех ближайших к аэропорту парковках (у зала прилета, у зала вылета и СТК "Аэро") будет стоить десять тысяч сумов. Цена парковки на дальних стоянках ("Летный комплекс", "Бюро пропусков" и "Зеленая зона") - пять тысяч сумов за час.При этом первые десять минут на любой парковке будут бесплатными, уточнили в пресс-службе.Стоянка, оборудованная навесами, между залами вылета и прилета тем временем будет предназначена для туристических автобусов.Кроме этого, в самом терминале аэропорта создадут больше условий для пассажиров, а также провожающих и встречающих. В частности, в зале вылета на третьем этаже появятся точки общепита и магазины.Читайте также:Uzbekistan Airways запускает рейс по направлению "Нукус – Муйнак – Ташкент"

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