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https://uz.sputniknews.ru/20220912/dietolog-nazval-samye-vrednye-populyarnye-produkty-28028526.html
Диетолог назвал самые вредные популярные продукты
Диетолог назвал самые вредные популярные продукты
Врач сообщил, что снеки и сладости считаются самыми вредными продуктами.
2022-09-12T22:02+0500
2022-09-12T22:02+0500
это интересно
продукты
диетолог
врач
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты больше всего наносят вред потребителям.По мнению специалиста, в их число входят снеки (чипсы, сухарики), сахаросодержащие и сладкие молочные продукты."Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", — отметил диетолог.Он также предостерег о негативном воздействии пальмового масла, которое содержится в сладкие молочные продукты. Гинзбург пояснил, что пальмовое масло, добавленное в творожки или йогурты, может сойти за молочный жир, но вреда от него гораздо больше.Эксперт подчеркнул, что необходимо осторожнее отнестись к употреблению красного мяса."Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний", — добавил Гинзбург.Читайте также:Что будет с организмом, если съедать один банан ежедневно
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диетолог назвал самые вредные популярные продукты врач гинзбург сообщил что снеки и сладости считаются самыми вредными продуктам какие продукты считаются самыми вредными опасные топ сладкое чипсы сухарики творожки йогурты сахар жир пальмовое масло зож здоровье правильное питание зож
диетолог назвал самые вредные популярные продукты врач гинзбург сообщил что снеки и сладости считаются самыми вредными продуктам какие продукты считаются самыми вредными опасные топ сладкое чипсы сухарики творожки йогурты сахар жир пальмовое масло зож здоровье правильное питание зож

Диетолог назвал самые вредные популярные продукты

22:02 12.09.2022
© Fotolia / M.studioШоколад
Шоколад - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
© Fotolia / M.studio
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Врач Гинзбург сообщил, что снеки и сладости считаются самыми вредными продуктами.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты больше всего наносят вред потребителям.
По мнению специалиста, в их число входят снеки (чипсы, сухарики), сахаросодержащие и сладкие молочные продукты.
"Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", — отметил диетолог.
Он также предостерег о негативном воздействии пальмового масла, которое содержится в сладкие молочные продукты. Гинзбург пояснил, что пальмовое масло, добавленное в творожки или йогурты, может сойти за молочный жир, но вреда от него гораздо больше.
Эксперт подчеркнул, что необходимо осторожнее отнестись к употреблению красного мяса.
"Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний", — добавил Гинзбург.
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