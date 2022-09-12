https://uz.sputniknews.ru/20220912/dietolog-nazval-samye-vrednye-populyarnye-produkty-28028526.html

Диетолог назвал самые вредные популярные продукты

Диетолог назвал самые вредные популярные продукты

Врач сообщил, что снеки и сладости считаются самыми вредными продуктами.

2022-09-12T22:02+0500

2022-09-12T22:02+0500

2022-09-12T22:02+0500

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты больше всего наносят вред потребителям.По мнению специалиста, в их число входят снеки (чипсы, сухарики), сахаросодержащие и сладкие молочные продукты."Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", — отметил диетолог.Он также предостерег о негативном воздействии пальмового масла, которое содержится в сладкие молочные продукты. Гинзбург пояснил, что пальмовое масло, добавленное в творожки или йогурты, может сойти за молочный жир, но вреда от него гораздо больше.Эксперт подчеркнул, что необходимо осторожнее отнестись к употреблению красного мяса."Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний", — добавил Гинзбург.Читайте также:Что будет с организмом, если съедать один банан ежедневно

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