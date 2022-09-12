https://uz.sputniknews.ru/20220912/sabah-pri-strelbe-v-torgovom-tsentre-v-stambule-postradali-shest-chelovek-27999695.html

Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек

Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть граждане Азербайджана и Ирана.

2022-09-12T10:39+0500

2022-09-12T10:39+0500

2022-09-12T10:39+0500

в мире

стамбул

стрельба

торговый центр

азербайджан

иран

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в Стамбуле. Среди них были граждане Азербайджана и Ирана. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.Турецкое издание передает, что посетители в панике пытались скрыться с места происшествия.

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sabah при стрельбе в торговом центре в стамбуле пострадали шесть человек среди пострадавших есть граждане азербайджана и ирана