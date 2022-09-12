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Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек
Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек
Среди пострадавших есть граждане Азербайджана и Ирана.
2022-09-12T10:39+0500
2022-09-12T10:39+0500
в мире
стамбул
стрельба
торговый центр
азербайджан
иран
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в Стамбуле. Среди них были граждане Азербайджана и Ирана. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.Турецкое издание передает, что посетители в панике пытались скрыться с места происшествия.
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sabah при стрельбе в торговом центре в стамбуле пострадали шесть человек среди пострадавших есть граждане азербайджана и ирана
sabah при стрельбе в торговом центре в стамбуле пострадали шесть человек среди пострадавших есть граждане азербайджана и ирана

Sabah: при стрельбе в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек

10:39 12.09.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Среди пострадавших есть граждане Азербайджана и Ирана.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в Стамбуле. Среди них были граждане Азербайджана и Ирана. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.
"В торговом центре в Сарыере по неизвестной причине произошла ссора между двумя группами. Когда через некоторое время спор перерос в драку, стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. В результате инцидента пострадали шесть человек, после уведомления на место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи. Пока полицейские группы принимали меры безопасности на месте происшествия, стало известно, что один из раненых был доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - пишет издание.
Турецкое издание передает, что посетители в панике пытались скрыться с места происшествия.
"В ходе предварительного расследования было установлено, что всего в инциденте было выпущено 12 пуль. В результате инцидента, отраженного на записи камеры наблюдения, пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе четыре азербайджанца, один гражданин Ирана и один турок. Выяснилось, что гражданин Ирана не участвовал в инциденте и получил травму, так как присутствовал на месте происшествия", - уточнила газета.
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