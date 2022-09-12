https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-samarkande-proydet-chempionat-mira-po-pojarno-spasatelnomu-sportu-27994719.html

В Самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

В Самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат будет проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

2022-09-12T08:03+0500

2022-09-12T08:03+0500

2022-09-12T08:03+0500

спорт

самарканд

чемпионат

спорт

пожарные

спасатели

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Самарканде пройдут XVII Чемпионат мира среди мужчин и VIII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.Известно, что чемпионат пройдет с 29 сентября по 5 октября под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.В рамках чемпионата будет организована международная выставка противопожарного аварийно-спасательного оборудования, демонстрация нанотехнологий в области тушения и предотвращения пожаров.Целью данного мероприятия является популяризация профессии пожарного и спасателя, повышение профессионального и спортивного мастерства, укрепление дружественных связей, сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран и дальнейшее развитие пожарно-спасательного спорта на международном уровне.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно спасательному спорту чемпионат будет проходить под эгидой международной спортивной федерации пожарных и спасателей