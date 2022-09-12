https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-samarkande-proydet-chempionat-mira-po-pojarno-spasatelnomu-sportu-27994719.html
В Самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
В Самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
Чемпионат будет проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
2022-09-12T08:03+0500
2022-09-12T08:03+0500
2022-09-12T08:03+0500
спорт
самарканд
чемпионат
спорт
пожарные
спасатели
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Самарканде пройдут XVII Чемпионат мира среди мужчин и VIII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.Известно, что чемпионат пройдет с 29 сентября по 5 октября под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.В рамках чемпионата будет организована международная выставка противопожарного аварийно-спасательного оборудования, демонстрация нанотехнологий в области тушения и предотвращения пожаров.Целью данного мероприятия является популяризация профессии пожарного и спасателя, повышение профессионального и спортивного мастерства, укрепление дружественных связей, сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран и дальнейшее развитие пожарно-спасательного спорта на международном уровне.
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в самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно спасательному спорту чемпионат будет проходить под эгидой международной спортивной федерации пожарных и спасателей
в самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно спасательному спорту чемпионат будет проходить под эгидой международной спортивной федерации пожарных и спасателей
В Самарканде пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
Чемпионат будет проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
В Самарканде пройдут XVII Чемпионат мира среди мужчин и VIII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает
пресс-служба Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
Известно, что чемпионат пройдет с 29 сентября по 5 октября под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.
В рамках чемпионата будет организована международная выставка противопожарного аварийно-спасательного оборудования, демонстрация нанотехнологий в области тушения и предотвращения пожаров.
Целью данного мероприятия является популяризация профессии пожарного и спасателя, повышение профессионального и спортивного мастерства, укрепление дружественных связей, сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран и дальнейшее развитие пожарно-спасательного спорта на международном уровне.