https://uz.sputniknews.ru/20220912/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27995223.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-12T10:08+0500
2022-09-12T10:08+0500
2022-09-12T10:08+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В понедельник в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в отдельных районах Ферганской долины местами возможен небольшой дождь. . Температура по стране колеблется в пределах 23-28 градусов, усиление ветра до 15-18 м/с, местами с пыльным поземком. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 24-26 градусов.В горных районах страны местами дождь, в высокогорьях (выше 2500 м) возможен переход в снег. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 15-20 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в понедельник на территории республики прогноз погоды в узбекистане какая погода температура сколько градусов 12 сентября понедельник
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в понедельник на территории республики прогноз погоды в узбекистане какая погода температура сколько градусов 12 сентября понедельник
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
В понедельник в Узбекистане сохранится погода без осадков, только в отдельных районах Ферганской долины местами возможен небольшой дождь. . Температура по стране колеблется в пределах 23-28 градусов, усиление ветра до 15-18 м/с, местами с пыльным поземком. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 24-26 градусов.
В горных районах страны местами дождь, в высокогорьях (выше 2500 м) возможен переход в снег. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 15-20 градусов.