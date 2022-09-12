https://uz.sputniknews.ru/20220912/vks-rossii-unichtojili-do-250-ukrainskix-voennyx-v-xarkovskoy-oblasti-28017282.html

ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области

ВКС России уничтожили до 250 украинских военных в Харьковской области

Всего за сутки на операционном направлении Купянска и Изюма украинский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения.

2022-09-12T17:28+0500

2022-09-12T17:28+0500

2022-09-12T17:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. В Харьковской области ВСУ за сутки потеряли до 250 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Известно, что на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области ВКС России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.Также в районе Вознесенска Николаевской области был уничтожен склад с 45 тыс. тонн боеприпасов. Таким образом, за сутки на этом операционном направлении Киев потерял более 300 человек убитыми и до тысячи получили ранения.Кроме этого, в Черкасской области российские ВКС нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, уничтожив более 30 военнослужащих.По сообщению Минобороны России, в субботу войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на донецкое направление. По данным ведомства, только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.Напомним: Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента России, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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вкс россии уничтожили до 250 украинских военных в харьковской области всего за сутки на операционном направлении купянска и изюма украинский режим потерял более трехсот человек убитыми и до тысячи получили ранения сводка минобороны рф россии за 12 сентября последние новости спецоперации карта что происходит в балаклее изюме купянске