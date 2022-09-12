https://uz.sputniknews.ru/20220912/zakat-evropy-grozit-vsemu-miru-28015609.html

Закат Европы грозит всему миру

Закат Европы грозит всему миру

Ведущая немецкая газета Die Welt опубликовала материал журналиста Даниэля Эккерта, в котором он предсказывает Европе кризис, напоминающий масштабный упадок Римской империи накануне ее краха.

2022-09-12T15:54+0500

2022-09-12T15:54+0500

2022-09-12T15:54+0500

колумнисты

европа

кризис

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Тема эта, по нынешним европейским понятиям, отнюдь не академичная, а довольно скандальная. Еще летом к ней аккуратно подступались в журнале Spiegel. Автор робко наметил параллели между состоянием Римской империи в III-V веках и некоторыми отдельными проблемами современной Германии. Типа если кто-то кое-где у нас порой Древний Рим косплеит, это не есть хорошо. Это чревато обострением межнациональных конфликтов, гражданской войной и распадом.Даниэль Эккерт рискнул пойти дальше. Он припомнил два момента, которые действительно внесли весомый вклад в крах Римской империи. Современную пандемию — а также нарочито бестолковую борьбу с ней — он сравнил с Антониновой чумой, подорвавшей в свое время боеспособность римской армии и экономическую жизнь в крупных городах.Эзоповым языком Эккерт покритиковал и современную идею ЕС насчет "потолка цен". Именно неуклюжие попытки римского государства ограничить цены — прежде всего на хлеб — привели к масштабному экономическому кризису в империи. Ну а попытки количественно его смягчить — к бешеной инфляции.Политкорректность не позволила Эккерту указать на те симптомы европейского упадка, которые бросаются в глаза каждому человеку со стороны. Нашествие варваров — вот совершенно очевидная параллель с Древним Римом. Наивно предполагать, что "великое переселение народов" было какой-то спланированной военной акцией. Нет, были, конечно, и военные действия, и поражения римских легионеров, и штурмы городов. Однако в массе своей варвары вливались на римские территории огромными караванами, условно говоря, "беженцев". Нелегальных, так сказать, мигрантов.Крупные города Римской империи в период упадка были буквально нашпигованы иностранцами. Рабы и вольноотпущенники, богатые купцы, влиятельные главы диаспор, мутные дельцы, военные, солдаты удачи, в общем, полный интернационал "понаехавших", в котором терялись уроженцы Рима. Да что говорить, даже преторианцев, личную гвардию императора, набирали в основном из "неместных". Особенно успешными в ней оказались иллирийцы. Неудивительно, что именно выходцы из Иллирии и возглавили в один прекрасный момент Римскую империю. Разве это не напоминает нашествие полчищ мигрантов на современную Европу?Об этом Die Welt, впрочем, не пишет. Так же как и о том, что ЛГБТ-повестка сегодняшней Европы тоже один в один списана с самых экстравагантных практик Древнего Рима. Только ленивый, наверное, не сравнил современную религию трансгендеров с популярным в Риме культом Кибелы, предполагавшим самооскопление своих адептов.Пару тысяч лет назад поэт Катулл очень живо описал в стихах переживания одного такого бедолаги, который решился было на "переход", но, проснувшись трансгендером, понял, что поторопился: "Ой-ой-ой, себя сгубил я! — причитает у него Атис, оскопившй себя в честь Кибелы. — Ой-ой-ой! Что сделать мог?" Тематика такая актуальная, что хоть на Нобелевку выдвигай, не правда ли?Последнее предупреждение ПутинаПараллелей между Римом эпохи упадка и современной Европой так много, что невольно возникает подозрение — а не сконструирован ли кризис ЕС совершенно сознательно? Вот и Эккерт говорит, что упадок Европы разворачивается "по сценарию Древнего Рима". Ключевое слово здесь "сценарий".Дело выглядит так, будто американские хозяева Европы старательно проштудировали в своих Гарвардах и Йелях Гиббона и Моммзена. Британский и немецкий историки в красках живописали процессы распада Римской империи и подробно изучили их механику.Читать их и сегодня одно наслаждение. Зацените, например, мысль Моммзена, высказанную им полтораста лет назад: "В Риме господство капитализма дошло до предела. Везде капитализм одинаково <...> губит мир Божий, <…> но если человечеству суждено еще раз увидеть те ужасы, которые переживали люди во времена Цезаря, то такое бедствие постигнет род людской только тогда, когда разовьется вполне то господство капитала, семена которого заложены в цивилизации Северо-Американских Соединенных Штатов".В попытках расправиться с европейским конкурентом Рим-на-Потомаке вполне мог сознательно запускать в ЕС те процессы, которые привели к гибели Древний Рим. Особенно завлекательной должна была выглядеть для американских элит мысль Эдварда Гиббона, автора "Заката и падения Римской империи", о том, что великое государство погубила такая агрессивная и оголтелая секта, какими были ранние христиане.Современные историки считают, что атеист Гиббон тут сильно преувеличил. Однако сама идея использовать радикальную сектантскую идеологию для разрушения государства никуда не делась. И вот мы видим, как на территории Европы последовательно давят традиционные религии, прежде всего христианство. Церкви поджигают, оскверняют, на священников нападают. Сгоревший собор Парижской богоматери никто и не думает восстанавливать.А на руинах христианства разгуливают совершенно дикие сектантские верования — в политическую корректность, права ЛГБТ, BLM, MeToo, глобальное потепление, в трасгендеров этих, будь они неладны. Давно ведь уже это никакие не движения за права человека, а жестокая современная религия. У нее есть свои символы веры, свои ритуалы, свои жрецы, свои еретики.Объединяет эти секты "меньшинствующих" — от вегетарианцев до ЛГБТ-попаданцев — их антигосударственная направленность. Они просто деструктивны. Это в чистом виде оружие разрушения государства. Никакой другой цели у них нет.Заметим, что американцы с удовольствием раскармливают все эти секты на территории Европы. Однако в самих США разброс мнений куда шире и у сект такой свободы нет. Если в Нью-Йорке, условно говоря, трансгендерам зеленый свет, то во Флориде им не место.Если в демократических штатах за аборты приплачивают, то в республиканских их попросту запретили.Миру дали десять лет условноТочно так же Вашингтон действует и по другим направлениям. Европу заваливают мигрантами, обрывают ее торговые связи, прежде всего с Россией, убивают экономику. Все выглядит так, словно обитатели вашингтонского Капитолия разыгрывают на территории ЕС "упадок и крушение европейской империи" по сценарию, написанному англичанином Гиббоном еще 250 лет назад.Радоваться этому упадку, конечно, не стоит. Зима 2022-2023 станет далеко не первым кризисом в многовековой истории Европы. Она и не такое переживала — постоянные войны, регулярный массовый голод, чудовищные эпидемии. Это лишь в последние десятилетия европейцам удалось навешать всему миру лапшу на уши про то, что у них там рай на земле. А так-то они жили от кризиса до кризиса.Другое дело, как они с этими кризисами справляются. Для начала они не боятся о них говорить и делают это с каким-то мазохистским упоением. "Закат Европы" — это целый жанр литературы, и основал его отнюдь не Шпенглер сто лет назад.В X веке европейцы массово ждали конца света, который должен был наступить в 1000-м году. Всем было понятно, что Европа все, допрыгалась. "Упадок и крушение". Всем пока. После эпидемии чумы в XIV веке тоже решили, что все. На руинах Тридцатилетней войны апокалиптические страшилки сочинялись еще лучше. И каждый раз европейские лидеры мнений провозглашали, что всему конец, "мы все умрем".Да что там Европа. На "упадок" Рима бесконечно жаловался еще Катон Старший — Рим в его время шел от победы к победе, об упадке не было ни слуху ни духу. Однако Катон жаловался, что обыватель слишком увлечен потребительством, кучеряво живет, роскошествует, на фронт не идет. Эти жалобы были просто оберткой милитаризма. Катон мечтал окончательно стереть с лица земли Карфаген и так мобилизовывал свою аудиторию.В общем, обольщаться не стоит: формула насчет упадка и крушения — это древний риторический оборот, с которого начинается обычно военная пропаганда, милитаризация всего и вся и затягивание гаек. Он свидетельствует о том, что Европа сосредотачивается и начинает решать проблемы.Увы, решает она их обычно за счет других. Жесточайшая экспансия с захватом колоний по всему свету, массовыми убийствами тамошнего населения, грабежом всего, что плохо лежит, — вот единственный антикризисный рецепт европейской цивилизации. И неважно, осуществляется он жестким путем открытых колониальных войн или "мягкими" механизмами неоколониализма. Неоколониализм на местах тоже туземцев вымаривает, только в путь.Обратите внимание, как радикализировалась в последнее время риторика правящих кругов ЕС. Все требуют "победить Россию", войны до последнего украинца, бесконечных жертв на алтарь отечества. На робкие вопросы бюргеров насчет того, как часто будем есть и мыться, отвечают в стиле "разговорчики в строю!" Куда-то смылись все демократические свободы и права человека.Демонстрации бюргеров разгоняются с нарочитой жестокостью, словно чтобы специально запугать. Добавьте к этому совершенно драконовские противопандемийные меры, все эти многотысячные штрафы. Плюс откровенная цензура — она выражается не только в заглушке российских СМИ, но и в том, как жестко фильтруется весь контент в СМИ европейских.В общем, там уже диктатура в полный рост. Не хватает разве что диктатора. Волевого и харизматичного субъекта, который построит оголодавших бюргеров и отправит их на Восточный фронт.Именно этим заканчиваются обычно все ламентации насчет "упадка европейской империи". Это чертовски опасно, когда европейские элиты начинают ныть о своем закате. Именно в этот момент они начинают оглядываться по сторонам, прикидывая, кого бы распотрошить, чтобы порешать свои проблемы. Неслучайно, наверное, автор "Заката Европы" Освальд Шпенглер в конце своего жизненного пути проголосовал за Адольфа Гитлера.Читайте также: Запад готовится к огосударствлению СМИ

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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колумнисты закат европы кризис эксперты римская империя древний рим die welt статья