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Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Ранее о намерении запросить помощь у Москвы, ОДКБ и ООН сообщила пресс-служба правительства Армении.
2022-09-13T09:38+0500
2022-09-13T09:38+0500
2022-09-13T09:46+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Кабмин Армении уже обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новосты со ссылкой на общественное телевидение страны.О намерении запросить помощь у Москвы, РДКБ и ООН ранее сообщила пресс-служба правительства Армении по итогам заседания совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян.Известно, что в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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армения обратилась к россии одкб и оон из за ситуации на границе с азербайджаном ранее о намерении запросить помощь у москвы одкб и оон сообщила пресс служба правительства армении обострение ситуации армения азербайджан что произошло
армения обратилась к россии одкб и оон из за ситуации на границе с азербайджаном ранее о намерении запросить помощь у москвы одкб и оон сообщила пресс служба правительства армении обострение ситуации армения азербайджан что произошло
Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном
09:38 13.09.2022 (обновлено: 09:46 13.09.2022)
Ранее о намерении запросить помощь у Москвы, ОДКБ и ООН сообщила пресс-служба правительства Армении.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Кабмин Армении уже обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает
РИА Новосты со ссылкой на общественное телевидение страны.
О намерении запросить помощь у Москвы, РДКБ и ООН ранее сообщила пресс-служба правительства Армении по итогам заседания совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян.
"Из Кабмина сообщили "Новостям" (программа общественного телевидения. — Sputnik), что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", — говорится в сообщении.
Известно, что в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.
В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.