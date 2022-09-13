https://uz.sputniknews.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rossii-odkb-i-oon-iz-za-situatsii-na-granitse-s-azerbaydjanom-28032023.html

Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Ранее о намерении запросить помощь у Москвы, ОДКБ и ООН сообщила пресс-служба правительства Армении.

2022-09-13T09:38+0500

2022-09-13T09:38+0500

2022-09-13T09:46+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Кабмин Армении уже обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новосты со ссылкой на общественное телевидение страны.О намерении запросить помощь у Москвы, РДКБ и ООН ранее сообщила пресс-служба правительства Армении по итогам заседания совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян.Известно, что в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Кроме этого, по словам представителей Армении, они предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.В Баку, в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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