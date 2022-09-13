https://uz.sputniknews.ru/20220913/dekxanam-budut-sdavat-posevnye-zemli-v-arendu-na-30-let-28047497.html

Декханам будут сдавать посевные земли в аренду на 30 лет

Декханам будут сдавать посевные земли в аренду на 30 лет

Размеры земельных участков, передаваемых в аренду будут зависеть от водного обеспечения.

2022-09-13T16:09+0500

2022-09-13T16:09+0500

2022-09-13T16:09+0500

общество

посев

земля

аренда

вода

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Земельные участки, которые будут освобождены из-под хлопка и зерна, а также те, которые расположены на территориях с хорошим водоснабжением и близко к населенным пунктам, передадут населению в аренду. Соответствующее постановление "О дополнительных мерах по увеличению доходов населения путем поддержки создания дехканских хозяйств" подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Известно, что путем открытого электронного конкурса до конца 2022 года в аренду сдадут 100 тыс. га, а в 2023 году еще 95 тыс. 169 га.Посевные площади передадут гражданам в аренду сроком на 30 лет. Размеры земельных участков по регионам зависят от обеспеченности водой:Также население сможет сооружать теплицы из легких конструкций без установки систем отопления.Напомним: в ноябре прошлого года были приняты меры по развитию семейного предпринимательства в плодоовощеводстве и виноградарстве, увеличению доли дехканских хозяйств в сельскохозяйственном производстве.Президент распорядился передать населению в аренду на близлежащей к населенным пунктам территории:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дехканам будут сдавать посевные земли в аренду на 30 лет размеры земельных участков передаваемых в аренду будут зависеть от водного обеспечения постановление мирзиеева о дополнительных мерах по увеличению доходов населения путем поддержки создания дехканских хозяйств