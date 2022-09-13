https://uz.sputniknews.ru/20220913/kak-sammit-v-samarkande-mojet-povliyat-na-protsess-dedollarizatsii--mnenie-eksperta-28034661.html
Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение эксперта
Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение эксперта
В рамках саммита ШОС в Самарканде пройдет встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которой лидеры двух стран обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия.
2022-09-13T11:27+0500
2022-09-13T11:27+0500
2022-09-13T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, где состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Известно, что главы двух государств обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия России и Китая.Так, ранее, две страны уже достигли соглашения о торговле природным газом в рублях и юанях. Между тем, переговоры об использовании национальных валют во взаиморасчетах ведутся Россией не только с Китаем, но и с Турцией – лидеры двух стран уже договорились о переходе на частичную оплату поставок газа в рублях.Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, Центробанки Индии и России ведут переговоры о проведении двухсторонних сделок также в национальной валюте.Турецкий политолог, эксперт по азиатскому региону Барыш Адыбелли прокомментировал Sputnik влияние усиления роли стран ШОС и АТР и шагов по дедолларизации на мировую политику.Он указал на важность решения России и Китая о покупке природного газа в национальной валюте.По его словам, 21 век можно охарактеризовать как "век возвышения Азии", речь идет о становлении нового мира, центром притяжения которого станет азиатский регион. Он особо выделяет тот факт, что новый мировой порядок прежде всего формируется в экономике. Эксперт также указывает на позицию Турции, которая стремится расширять свое взаимодействие с ШОС. Он отмечает, что Турции следует тщательно оценить открывающиеся перед ней возможности, и с этой точки зрения весьма важным представляется ее участие в саммите ШОС. Говоря о возможности изменения статуса Турции в рамках предстоящего саммита ШОС, Адыбелли рассказал, что с 2019 года Турция выступает с инициативой интеграции в Азию и активного включения в геополитические процессы в регионе. По его мнению, и для Азии, и для Европы будет выгодно, если Турция займет свое место в новом миропорядке, который формируется в Азии, поскольку Турция, благодаря своему геополитическому расположению, традиционно играет роль государства-моста.
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как саммит в самарканде может повлиять на процесс дедолларизации мнение эксперта в рамках саммита шос в самарканде пройдет встреча президента россии владимира путина и председателя кнр си цзиньпина во время которой лидеры двух стран обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия барыш адыбелли биография что обсудят какие встречи президентов пройдут в самарканде
как саммит в самарканде может повлиять на процесс дедолларизации мнение эксперта в рамках саммита шос в самарканде пройдет встреча президента россии владимира путина и председателя кнр си цзиньпина во время которой лидеры двух стран обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия барыш адыбелли биография что обсудят какие встречи президентов пройдут в самарканде
Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение эксперта
11:27 13.09.2022 (обновлено: 11:28 13.09.2022)
В рамках саммита ШОС в Самарканде пройдет встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которой лидеры двух стран обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, где состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Известно, что главы двух государств обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия России и Китая.
Так, ранее, две страны уже достигли соглашения о торговле природным газом в рублях и юанях. Между тем, переговоры об использовании национальных валют во взаиморасчетах ведутся Россией не только с Китаем, но и с Турцией – лидеры двух стран уже договорились о переходе на частичную оплату поставок газа в рублях.
Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, Центробанки Индии и России ведут переговоры о проведении двухсторонних сделок также в национальной валюте.
Турецкий политолог, эксперт по азиатскому региону Барыш Адыбелли прокомментировал Sputnik влияние усиления роли стран ШОС и АТР и шагов по дедолларизации на мировую политику.
Он указал на важность решения России и Китая о покупке природного газа в национальной валюте.
"Этот шаг – очень серьезный удар по гегемонии доллара. Отныне ни Россия, ни Китай не рассматривают американский доллар в качестве резервной валюты, и это весомый вызов, поскольку речь идет не о рядовых странах. Россия — это энергетический гигант, который продолжает сохранять свой вес в мире. Китай сейчас является производителем номер один в мире, он и закупает, и производит сырье. Следовательно, отход обеих экономических держав от доллара, а также присоединение к ним такого сильного государства, как Индия, говорит о том, что аналогичные процессы будут происходить и со странами среднего масштаба. Например, в торговле национальными валютами весьма заинтересована Турция. Американский доллар теряет в цене в мире, в Европе он и так уже давно конкурировал с евро. Судя по всему, скоро сфера его влияния ограничится странами третьего мира", — подчеркнул турецкий эксперт.
По его словам, 21 век можно охарактеризовать как "век возвышения Азии", речь идет о становлении нового мира, центром притяжения которого станет азиатский регион. Он особо выделяет тот факт, что новый мировой порядок прежде всего формируется в экономике.
"Очень большое значение имеет тот факт, что Россия, Индия и Китай углубляют взаимодействие в области торговли на основе использования национальных валют, тем самым устанавливая еще большую независимость от внешних сил. В XXI веке будущее геополитики будет определяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — полагает Адыбелли.
Эксперт также указывает на позицию Турции, которая стремится расширять свое взаимодействие с ШОС. Он отмечает, что Турции следует тщательно оценить открывающиеся перед ней возможности, и с этой точки зрения весьма важным представляется ее участие в саммите ШОС.
"В настоящее время наша страна (Турция. — Sputnik) обладает статусом партнера по диалогу ШОС. Особое внимание нужно обратить на то, что приглашение к участию Анкаре поступило из России. Это, в частности, дает повод задуматься о перспективе полноправного членства Турции в ШОС по инициативе России", — заметил он.
Говоря о возможности изменения статуса Турции в рамках предстоящего саммита ШОС, Адыбелли рассказал, что с 2019 года Турция выступает с инициативой интеграции в Азию и активного включения в геополитические процессы в регионе.
По его мнению, и для Азии, и для Европы будет выгодно, если Турция займет свое место в новом миропорядке, который формируется в Азии, поскольку Турция, благодаря своему геополитическому расположению, традиционно играет роль государства-моста.
"Сегодня, когда поставки энергоресурсов имеют первостепенное значение, Турция занимает ключевое место в качестве коридора для транспортировки источников энергии из Западной Азии в Европу, а товаров и услуг — в Азию", — заключил он.