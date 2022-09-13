https://uz.sputniknews.ru/20220913/kak-sammit-v-samarkande-mojet-povliyat-na-protsess-dedollarizatsii--mnenie-eksperta-28034661.html

Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение эксперта

Как саммит в Самарканде может повлиять на процесс дедолларизации — мнение эксперта

В рамках саммита ШОС в Самарканде пройдет встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, во время которой лидеры двух стран обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия.

2022-09-13T11:27+0500

2022-09-13T11:27+0500

2022-09-13T11:28+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В четверг в Самарканде стартует саммит глав государств-членов ШОС, где состоится встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Известно, что главы двух государств обсудят перспективы экономического и военного взаимодействия России и Китая.Так, ранее, две страны уже достигли соглашения о торговле природным газом в рублях и юанях. Между тем, переговоры об использовании национальных валют во взаиморасчетах ведутся Россией не только с Китаем, но и с Турцией – лидеры двух стран уже договорились о переходе на частичную оплату поставок газа в рублях.Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, Центробанки Индии и России ведут переговоры о проведении двухсторонних сделок также в национальной валюте.Турецкий политолог, эксперт по азиатскому региону Барыш Адыбелли прокомментировал Sputnik влияние усиления роли стран ШОС и АТР и шагов по дедолларизации на мировую политику.Он указал на важность решения России и Китая о покупке природного газа в национальной валюте.По его словам, 21 век можно охарактеризовать как "век возвышения Азии", речь идет о становлении нового мира, центром притяжения которого станет азиатский регион. Он особо выделяет тот факт, что новый мировой порядок прежде всего формируется в экономике. Эксперт также указывает на позицию Турции, которая стремится расширять свое взаимодействие с ШОС. Он отмечает, что Турции следует тщательно оценить открывающиеся перед ней возможности, и с этой точки зрения весьма важным представляется ее участие в саммите ШОС. Говоря о возможности изменения статуса Турции в рамках предстоящего саммита ШОС, Адыбелли рассказал, что с 2019 года Турция выступает с инициативой интеграции в Азию и активного включения в геополитические процессы в регионе. По его мнению, и для Азии, и для Европы будет выгодно, если Турция займет свое место в новом миропорядке, который формируется в Азии, поскольку Турция, благодаря своему геополитическому расположению, традиционно играет роль государства-моста.

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