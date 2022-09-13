https://uz.sputniknews.ru/20220913/pashinyan-49-chelovek-pogiblo-iz-za-obostreniya-konflikta-na-granitse-s-azerbaydjanom--28046702.html
Пашинян: 49 человек погибло из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном
Пашинян: 49 человек погибло из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Погибло 49 человек с армянской стороны в результате наступательных действий ВС Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол... 13.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-13T12:49+0500
2022-09-13T12:49+0500
2022-09-13T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Погибло 49 человек с армянской стороны в результате наступательных действий ВС Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны.
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армения, азербайджан, жертвы, граница
армения, азербайджан, жертвы, граница
Пашинян: 49 человек погибло из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном
12:49 13.09.2022 (обновлено: 12:54 13.09.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Погибло 49 человек с армянской стороны в результате наступательных действий ВС Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны.